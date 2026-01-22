Habiliteringspersonal - Berge gruppbostad
2026-01-22
, Hudiksvall
, Sundsvall
, Ljusdal
, Timrå
Berge är en gruppbostad med boenden med betydande omvårdnadsbehov enligt LSS (Lagen om stöd och service) och bedriver verksamhet dygnet runt.
Ditt uppdrag
Att stärka och stödja de boende att bli så självständiga som möjligt i sin vardag.
Tjänstens omfattning
Ett vikariat på 100% till och med 2026-08-09.Kvalifikationer
Nu söker vi dig som vill stärka upp vår personalgrupp. Du har gått en omvårdnadsutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. B-körkort är ett krav. Vi söker dig som är lyhörd, kreativ och ansvarstagande. Du har ett pedagogiskt samt motiverande förhållningssätt gentemot den enskilde och förmåga att arbeta med individens behov i fokus.
Meriterande
Du har tidigare arbetat med personer som har funktionsvariationer. Dina personliga egenskaper
Du ser alla människors lika värde och verkar för ett positivt arbetsklimat och ser brukaren i focus. Du är positiv till förändringar och vill bidra i arbetet med att utveckla och förbättra vår verksamhet. Vidare är du en kreativ person och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Övrig information
Vi erbjuder 2000 kronor i friskvårdsbidrag och eftersträvar en jämn könsfördelning i våra verksamheter.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryterings ansvariga som står i annonsen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
Nordanstigs kommun ligger i norra Hälsingland nära Sveriges mittpunkt mellan Hudiksvall och Sundsvall. Kommunen sträcker sig från kusten med sandstränder och natursköna öar, till inlandets stora skogar med känsla av vildmark och möjlighet till både fiske och alpin skidåkning. Vi har prisvärda boenden både på landsbygden och i våra många små samhällen. Vårt rika kultur- och föreningsliv engagerar många av våra cirka 9500 invånare.
Vid rekrytering gör Nordanstigs kommun ett medvetet val gällande var vi vill exponera vår annons. Vi vill ej bli kontaktade av annonssäljare eller rekryteringsföretag. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/10". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordanstigs kommun
(org.nr 212000-2312) Arbetsplats
Nordanstigs Kommun, Stöd & Omsorg, Berge, Paletten & Rösta Kontakt
Susanne Pettersson, Enhetschef 0652-36317 Jobbnummer
9698614