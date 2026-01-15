Habiliteringsassistent till Skogsgläntans servicebostad
2026-01-15
Publiceringsdag 2026-01-15
Skogsgläntan är ett LSS-boende, där kunderna har olika funktionsvariationer och samsjuklighet.
Boendet har 8 lägenheter och en stor gemensam inomhus yta. Skogsgläntan ligger i utkanten av Sunne centrum med närhet till storslagen natur och stadskärnan.
I det dagliga arbetet ingår förutom sedvanliga uppgifter inom LSS med att vara delaktig i att skapa ett meningsfullt liv för de boende även en stor del omvårdnad då flertalet av kunderna har ett stort hjälpbehov för att få en fungerande vardag.
Arbetet bygger på mycket eget ansvar och delaktighet från dig, tillsammans med en stor portion kommunikation i arbetsgruppen.
Som stöd finns tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut samt Social ansvarig samordnare och samordnare för schema och arbetstid.
Handledning kommer erbjudas arbetsgruppen och en planering för fortlöpande utbildning finns, allt utifrån det behov som finns.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med i ett förändringsarbete och utforma nya arbetssätt för att bättre kunna möta kundernas behov. Vi söker dig som vill arbeta för att göra de boendes vardag mer begriplig, meningsfull, hanterbar och innehållsrik.
I rollen som habiliteringsassistent är ditt ansvar att utifrån kundens behov och stötta för ett så självständigt liv som möjligt. Du fungerar som ett stöd i det dagliga livet gällande omvårdnad, socialt, hälso- och sjukvårdskontakter mm. Du kommer att ingå i ett sammanhang där det ställs höga krav på samarbetsförmåga och ansvarstagande. I arbetet ingår även att skapa och upprätthålla en god kontakt med anhöriga, godemän och andra personer i kunden närhet.
Du kommer bland annat att arbeta med metoderna tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.
I ditt uppdrag kommer kontaktmannaskapsuppdrag ingå där du har det övergripande ansvaret för kundens planering, uppföljning och samverkan, vår dokumentation sker i Lifecare. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en lämplig avslutad och godkänd treårig gymnasieutbildning inom vård och omsorg, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du ska ha erfarenhet av arbete inom LSS och/eller psykiatri. Du bör ha erfarenhet av arbete med personer med utmanande beteenden. Du har datavana och erfarenhet av dokumentation. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav.
Meriterande är erfarenhet från tydliggörande pedagogik/pedagogiskt arbetssätt/AKK (alternativ kompletterande kommunikation) och lågaffektivt bemötande. Att du har ett professionellt och ödmjukt förhållningssätt och bemötande ser vi som en självklarhet. Du är positiv och lösningsfokuserad, tycker om att ta ansvar, ett starkt engagemang för människor och har god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Giltigt B körkort för manuell växellåda är ett krav.Anställningsvillkor
Arbetstiden är förlagd till dag-, kväll och helgtjänstgöring.
Sunne tillämpar parfym- och tobaksfri arbetstid. Det kan finnas pälsdjur hos hyresgäster så du bör inte ha pälsdjursallergi. Intervjuer och tillsättning kan ske löpande under ansökningstiden.
Anställningsform: Tillsvidareanställning 100%Övrig information
Inför anställning önskar vi utdrag ur Polisens belastningsregister ("Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret"). Vi rekommenderar att du beställer registret inför en eventuell intervju. Anmärkningar i registret kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
För att vara aktuell för anställning inom Äldreomsorgen behöver du uppvisa ett giltigt personbevis från Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Sunne kommun tar emot ansökningar via länken i annonsen och meddelande om tjänsten ges via din inloggning i systemet. Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/9". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sunne kommun
(org.nr 212000-1843) Arbetsplats
Sunne kommun, Socialtjänst Kontakt
Jennie Strömberg, enhetschef 0565-16469 Jobbnummer
9685471