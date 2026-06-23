Gymnasielärare matematik

Cedergrenska AB / Gymnasielärarjobb / Hörby
2026-06-23


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Vill du vara med och utbilda våra ungdomar. Inför hösten 2026 söker vi matematiklärare som tillsammans med oss vill stärka och utveckla undervisningen inom matematikundervisningen. Tjänsten är på mellan 40 – 60 % men kan eventuellt kombineras med annat ämne.
Hörby Yrkesgymnasium är en gymnasieskola som specialiserat sig på yrkesprogram och riktar sig särskilt till de som vill utbilda sig inom anläggnings- och transportbranschen eller inom fordonsteknik. Vi är en familjär skola där vi vill arbeta nära eleven.
Din roll:

Ansvara för matematikundervisning på yrkesprogram och introduktionsprogram.

Planera, genomföra och utvärdera din undervisning.

Hantera administrativa uppgifter och arbete i våra digitala system

Samverka med övriga kollegor för att värna om och skapa goda förutsättningar för elevers lärande.

Tjänsten kan innebära visst mentorskap.

Kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är legitimerad gymnasielärare och behörig i matematik. Har du tidigare erfarenhet av arbete på gymnasieskolans yrkesprogram är det meriterande. Du har ett öppet och trevligt förhållningssätt med god samarbetsförmåga och prioriterar att skapa goda relationer med dina elever. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och arbetar aktivt för att varje elev ska nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.
Som verksam i skolan behöver du, innan anställning blir aktuell, uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Du kan beställa ett via polisen.se.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Sista ansökningsdag är 15 juli men rekrytering sker löpande.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7949883-2065423".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Cedergrenska AB (org.nr 559144-0697), https://cedergrenskaab.teamtailor.com
Hörby Yrkesgymnasium (visa karta)
242 35  HÖRBY

Jobbnummer
9974157

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