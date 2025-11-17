Gymnasielärare Matematik
2025-11-17
Med anor från 1868 och med blicken mot framtiden har Hvilan Utbildning en bra balans mellan tradition och nytänkande.
Hvilan Utbildning är Sveriges främsta utbildare inom den gröna näringen, trädgård. Vi ägs av Hushållningssällskapet och har verksamhet i Kabbarp (Skåne), Kristianstad, Stockholm och Örebro. Vi bedriver utbildningar inom gymnasieskolan, yrkeshögskolan, arbetsmarknadsutbildning, komvux och uppdragsutbildning.
Hvilan Gymnasium i Kabbarp ger tre yrkesprogram på gymnasiet, Trädgård, Florist samt Kock. Vi är ett litet gymnasium med små elevgrupper och en fantastisk utbildningsmiljö. Skolan erbjuder internatboende för elever med lång resväg. Som lärare har du en lugn och trivsam lärmiljö tillsammans med dina elever och kollegier som möjliggör hög måluppfyllelse.
Vi kan erbjuda dig ett arbete i trevlig och kreativ miljö där du kommer arbeta tillsammans med skolans övriga personal, med stora möjligheter att utforma undervisningen efter egna pedagogiska idéer.
Vi söker
Vi söker dig som är kan leda mot bestämda mål och drivs av att utveckla eleverna. Du har en god förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, med såväl kolleger som elever och arbetar obehindrat med modern teknik. Självklart tycker du att det är roligt och stimulerande att med pedagogisk kreativitet få eleverna att utvecklas och trivas med sitt lärande. Du gillar och tar utmaningen att få alla elever att lyckas. Vi vill att du med skickligt och tryggt ledarskap kan skapa trivsel, tydlighet och rolighet i undervisningen.
Omfattning
Tjänsten omfattning är 25% och innebär att undervisa 4 timmar per vecka, onsdag och torsdag förmiddag.
Skicka in din ansökan snarast via e-post till hans.stromberg@hvilanutbildning.se
Ansökan ska innehålla ett aktuellt CV och ett personligt brev.
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
E-post: hans.stromberg@hvilanutbildning.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare Matematik".
Detta är ett deltidsjobb.
Hvilan Utbildning AB (org.nr 556606-6980), http://www.hvilangymnasiet.se
126 Kabbarpsvägen
