Gymnasielärare matematik
Trelleborgs kommun / Gymnasielärarjobb / Trelleborg Visa alla gymnasielärarjobb i Trelleborg
2025-08-25
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Bildningsförvaltningen ansvarar för bland annat förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Ansvaret omfattar även elevhälsa, modersmålsundervisning, skolskjuts och skolmåltider. Vi arbetar för att skapa en inspirerande lärmiljö för cirka 10 000 barn och elever. Vi har en stark vision om att bygga kunskap och skapa drömmar.
TRELLEBORG - EN SKOLKOMMUN ATT RÄKNA MED
Mellan slätten och havet bygger vi kunskap och skapar drömmar.
Arbetsplatsen
Bildningsförvaltningen är den största förvaltningen i Trelleborgs kommun med ca 1400 medarbetare och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola och anpassad grund- och gymnasieskola. På Söderslättsgymnasiet har vi tio nationella program samt introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola. Vi vill att eleven ska utveckla självkännedom, självförtroende samt en vilja att söka och ta till sig ny kunskap. I Trelleborgs kommun har vi även möjlighet att erbjuda våra särskilt yrkesskickliga lärare olika karriärvägar som arbetslagssamordnare eller som förstelärare.
Du välkomnas av ett gäng med bred kompetens och god sammanhållning. Vi hjälper varandra när det behövs och har alltid nära till skratt. Vi erbjuder dig en god arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling, karriärmöjligheter och ersättning för friskvård. Från terminsstart har vi infört heltidsmentorer på varje program.Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Du bedriver undervisning i matematik för elever på ekonomiprogrammet. I samarbete med kollegorna på ekonomiprogrammet och med övriga matematiklärare på skolan bidrar du till en lärorik och utvecklande studiemiljö som inspirerar eleverna på deras väg mot examen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad och behörig gymnasielärare i matematik. Du är väl insatt i vad gymnasiereformen Gy25 innebär.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du trivs som lärare, har goda ämneskunskaper, är trygg i din yrkesroll och sätter elevens lärande och utveckling i centrum. Du är kreativ, provar gärna nya vägar och kan motivera eleverna till att vilja lära mer. Som person är du utvecklingsinriktad och har god kommunikativ förmåga. Du har lätt för att skapa goda relationer och att samarbeta med andra.Övrig information
Vikariatet stäcker sig fram till 19 december 2025, men kan eventuellt förlängas därefter.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post. Vi tillämpar löpande urval så vi ser gärna att du skickar in din ansökan snarast. Ett utdrag från belastningsregistret ska kunna uppvisas innan en eventuell anställning kan ingås.
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
