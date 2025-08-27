Gymnasielärare jurdikämnen

Göteborgs Tekniska Institut AB / Gymnasielärarjobb / Göteborg
2025-08-27


GTI är en liten friskola med ca 400 elever i Vasastan i Göteborg. Skolan grundades 1927 och har en lång historia av utbildning. Idag har GTI fyra gymnasieprogram: Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet.
Kännetecknande för det pedagogiska arbetet på GTI är att vi:
Planerar alla lektioner utifrån en gemensamt framarbetad struktur med ett mål för lektionen och varierade metoder för lärande med fokus på att eleverna ska vara aktiva.
Grundar vårt ledarskap i klassrummet på en kombination av värme och gränser. Vi visar omsorg om eleverna och har samtidigt tydliga förväntningar på elevernas prestationer och beteende. Vi ser skolans fostransansvar som en viktig uppgift.
Arbetar tillsammans. Vi fortbildar oss tillsammans för att utveckla undervisningen. Vi pratar om vad vi gör i klassrummet och stöttar varandra när det behövs.
Har den lilla organisationens fördelar. Det ökar tryggheten att alla i skolan känner varandra och hälsar när vi möts. Beslutsvägarna är korta och rektors dörr är nästan alltid öppen.
Nu behöver vi en vikarie på 70% i juridikämnen under perioden 15/9-24/10 då vår ordinarie lärare är föräldraledig.
Du har goda ämneskunskaper, är behörig att undervisa på gymnasieskolan och har lärarlegitimation. Vi ser gärna att du har erfarenhet av undervisning i gymnasieskolan, men även nyutexaminerade kan komma ifråga för tjänsten.
Vi söker dig som redan nu kan eller vill lära dig att:
Arbeta med utgångspunkt i elevens behov och hjälpa elever lära samtidigt som de utvecklas som personer.
Leda i klassrummet med värme och genom tydligt gränssättande.
Arbeta med andra lärare för att utvecklas i yrket.
Ansökan skickar du med e-post till: ansokan@gti.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: ansokan@gti.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Göteborgs Tekniska Institut AB (org.nr 556235-8993), http://www.gti.se
Karl Gustavsgatan 5 (visa karta)
400 10  GÖTEBORG

Arbetsplats
GTIs Gymnasieskola

Kontakt
Biträdande rektor
Johan Eriksson
johan.eriksson@gti.se

Jobbnummer
9479384

