Gymnasielärare i tyska15-30%
Jensen Education Aktiebolag / Gymnasielärarjobb / Helsingborg Visa alla gymnasielärarjobb i Helsingborg
2026-06-12
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Vill du jobba på en skola där kunskap, bildning och ambition står i centrum? JENSEN gymnasium Helsingborg är beläget centralt i fräscha lokaler på Kaliforniegatan 4. Vi söker nu en pedagogisk och självgående tyskalärare som vill vara med och bidra till att våra elever mår bra och uppnår kunskapsmålen. Hos oss får du arbeta tillsammans med kompetenta och sammansvetsade lärare och skolledare.
På JENSEN går vi vår egen väg. Vi tror på disciplin, hälsa och att våga tänka stort. Som lärare hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team med extremt högt engagemang – faktum är att samtliga våra medarbetare rekommenderar JENSEN Wenngarn som arbetsplats!
Vår höga nivå bekräftas gång på gång i Skolinspektionens granskningar. Vi kombinerar klassisk bildning med modern "träning för verkligheten" genom caseövningar och fokus på akademiskt skrivande. Vi tror på en stark hälsoprofil, professionalism och en tydlig dresscode som speglar våra ambitioner.Publiceringsdatum2026-06-12Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad lärare med behörighet i tyska. Som person har du en förmåga att skapa goda relationer och se varje elevs unika förmågor. Du är en tydlig ledare i klassrummet och anpassar lektionerna utifrån behov och individuella mål. Ditt förhållningssätt är lyhört och du är mycket engagerad och har en förmåga att själv driva ditt arbete framåt. Anställningsvillkor
Tjänsten är en visstidsanställning under läsåret 2026/2027 på 15-30%. Arbetstiden är förlagd till måndagar och onsdagar. Startskottet går den 6 augusti 2026.
Så blir du en del av teamet
Vi jobbar effektivt och modernt. Istället för ett personligt brev börjar vi med ett antal urvalsfrågor och två arbetspsykologiska tester som du får direkt efter att du skickat in ditt CV. Det ger oss en objektiv bild av din potential och dig en snabb feedback! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan.
Inom gymnasieskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget görs via http://www.polisen.se/
med digitalt BankID. Om du inte har BankID, så kan du beställa hem blanketten, gör detta så snart som möjligt då manuell hantering av blanketten tar lång tid.
Frågor?
Kontakta gärna vår rektor Samar Edin på samar.edin@jenseneducation.se
om du vill veta mer om tjänsten. Du kan också https://jobb.jenseneducation.se/
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jensen Education Aktiebolag
(org.nr 556532-7201), https://www.jenseneducation.se/
252 18 HELSINGBORG Arbetsplats
Jensen Education Jobbnummer
9961057