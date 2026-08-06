Gymnasielärare i Svenska 25%
Svea Education AB / Gymnasielärarjobb / Sollentuna Visa alla gymnasielärarjobb i Sollentuna
2026-08-06
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Är du en kreativ och nytänkande gymnasielärare som vill inspirera unga att nå sin fulla potential? Då är du kanske den vi söker!
På Svea Gymnasium bygger vi inte bara lektioner – vi bygger framtidstro. Nu söker vi en engagerad och behörig gymnasielärare i svenska som vill vara med och utveckla en växande verksamhet där idéer uppskattas och människor får möjlighet att växa.Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Leda och inspirera elevernas lärande inom svenska på ett engagerande och innovativt sätt.
Självständigt planera och strukturera undervisningen.
Bidra till utvecklingen av en modern och kreativ skolmiljö tillsammans med kompetenta kollegor.
Samverkan med externa aktörer, exempelvis näringsliv och föreningsliv.Kvalifikationer
Legitimerad gymnasielärare med ämnesbehörighet i svenska.
God kommunikativ förmåga i tal och skrift.
Meriterande
Du brinner för att skapa undervisning som engagerar och inspirerar.
Du är en lagspelare som bidrar till trygghet och trivsel för både elever och kollegor.
Du är nyfiken och håller dig uppdaterad inom ditt ämnesområde.
Du vill undervisa på ett verklighetsnära och ämnesintegrerat sätt som uppmuntrar innovation och entreprenörskap.
Vad erbjuder vi dig?
Tjänsten omfattar 25 % och undervisningen är förlagd på fredagar
Hos oss får du en plats i en nytänkande och utvecklande verksamhet. Du blir en del av ett engagerat team där din röst är viktig och där vi tillsammans skapar en inspirerande lärmiljö. Vi värnar om din utveckling som pedagog, ledare och inspiratör – för att du ska må bra och kunna ge eleverna den bästa undervisningen.
Vi erbjuder:
Ferietjänst med god balans mellan arbete och ledighet.
Friskvårdsbidrag för din hälsa och välmående.
Flexpension som ger dig trygghet inför framtiden.
Kollektivavtal med Sveriges Lärare för bra villkor och trygghet i din anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svea Education AB
(org.nr 559119-8220), https://www.sveagymnasium.se/
Djupdalsvägen 10 (visa karta
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192 51 SOLLENTUNA Arbetsplats
Svea Gymnasium Jobbnummer
10024026