Gymansvarig till STC Göteborg
Svenska N'ergy AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-03-31
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska N'ergy AB i Göteborg
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
STC är en av Sveriges största gymkedjor med över 260 gym och ett brett träningsutbud inom gym- och gruppträning. Vi erbjuder en modern träningsmiljö, utrustning från världsledande leverantörer och kunnig personal, allt för att skapa den ultimata mötesplatsen för alla människor i alla åldrar. Vi håller med WHO, Folkhälsomyndigheten och regeringens utredare: vi sitter still för mycket. Övervikten ökar och psykisk ohälsa som depression blir allt vanligare. Men det finns en enkel lösning som gör underverk för både kropp, hjärta och hjärna - rörelse! Men vi behöver din hjälp!
Vi söker nu en Gymansvarig på 100 % som vill ta ansvar för att driva tillväxten på våra obemanande gym i Göteborg med omnejd i linje med vår mission och värdegrund.
Ditt uppdrag
Som Gymansvarig har du ett helhetsansvar för den dagliga driften, servicen och tillväxten och rapporterar till Distriktschefen i Väst 2. Du ansvarar för att säkerställa en utmärkt medlemsupplevelse samt ser till att gymmen är väl underhållna.
Din roll är central för gymmets utveckling och framgång, och du har ett helhetsperspektiv som täcker allt från daglig drift till långsiktig tillväxt och medlemsnöjdhet. Din roll kommer vara operativt aktiv där du befinner dig nära medlemmen för bästa service. I ditt uppdrag kommer även underhåll av lokal och maskiner att ingå.
Observera att arbetstiden kommer att vara schemalagd under dagtid, kvällstid samt under helger. Detta innebär att flexibilitet kring arbetstider är ett krav för tjänsten. Du förväntas kunna anpassa dig till ett varierande schema och vara tillgänglig för arbete under olika tidpunkter för att möta verksamhetens behov och säkerställa en hög servicenivå för våra medlemmar.
Vem är du? Du trivs i en dynamisk miljö där du har möjlighet att påverka och utveckla gymmens verksamhet. Med en positiv och lösningsorienterad inställning är du duktig på att bygga relationer, både internt och externt. Du har en förmåga att växla mellan operativa och strategiska uppgifter och känner dig trygg i att ta initiativ och fatta beslut.
Du är en naturlig ledare som ständigt vill utveckla både dig själv och verksamheten omkring dig. Du söker aktivt nya sätt att förbättra, effektivisera och skapa resultat. Samtidigt har du en stark affärsmässig förståelse och en god förmåga att identifiera möjligheter till tillväxt, alltid med medlemmarnas upplevelse i första rummet.
För att lyckas i rollen tror vi också att du är prestigelös och handlingskraftig. Du är inte rädd för att kavla upp ärmarna och själv ta tag i det som behövs i vardagen - stort som smått. Du ser vad som behöver göras, agerar och bidrar där det behövs för att skapa en välfungerande verksamhet, hög servicenivå och en trivsam miljö för både medlemmar och medarbetare.
Krav:
Erfarenhet av att arbeta med service, gärna resultatinriktat med fokus på försäljning, kundrelationer och medlemsnöjdhet.
Talar och skriver flytande på svenska.
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta som ledare, gärna inom tränings-, service- eller detaljhandelsbranschen.
Vi ser att du är praktiskt lagd.
Erfarenhet av operativ drift
Om STC
Glädje, passion, personlighet, proffsighet och gemenskap är värdeorden som präglar våra 260 gym som finns från Trelleborg i söder till Åre i norr. STC sysselsätter över 1800 medarbetare och ingår sedan 2018 familjeägda Axel Johnson-koncernen genom vår majoritetsägare Novax Gym Holding. Hälsan är det viktigaste vi har, därför är ett friskare liv STC:s självklara målsättning. Regelbunden träning är en av nycklarna till rummet där alla känner styrka, kondition och inte minst en ökad livslust. Resan dit startar på våra gym där det personliga mötet mellan personal och medlemmar är viktigt. Att hjälpa, serva och ge goda råd till de som besöker våra gym är en del av vardagen. Med engagemang och kunskap ger vi våra medlemmar stöd på vägen till ett friskt och hållbart liv.
Varför STC?
Om du vill vara med på en spännande tillväxtresa och få chansen att spela en nyckelroll i en organisation som verkligen gör skillnad i människors liv, så är STC bolaget för dig. Vi har en stark kultur där vi delar passionen för en aktiv och hälsosam livsstil men där vi även värdesätter att ha roligt tillsammans!
Låter detta som ett jobb för dig? Då är vi jätteintresserade av att veta lite mer om dig. Vi kommer att göra urval löpande tills vi hittar vår nya stjärna! Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att höra av dig till Terese Sahlin Holmqvist på terese.sahlin@stc.se
. Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7446807-1924170". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska N'ergy AB
(org.nr 556591-8868), https://jobb.stc.se
Stortoppsgatan 10 (visa karta
)
414 57 GÖTEBORG Arbetsplats
STC Jobbnummer
9831533