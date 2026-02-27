Gundskollärare 4-6
Ditt uppdrag
Sandarne skola söker nu en grundskollärare till årskurs 4-6.
Som lärare i åk 4-6 ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån läroplanen. Du skapar en trygg och inspirerande lärmiljö där elevernas utveckling och lärande står i fokus. Du arbetar nära kollegor i arbetslaget och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. Tillsammans arbetar ni för att eleverna ska få de bästa förutsättningarna att lyckas både kunskapsmässigt och socialt.
Beskrivning av arbetsplatsen
Sandarne skola bedriver ett aktivt och kontinuerligt värdegrundsarbete. De viktiga ingredienserna i det är trygghet, inflytande och att alla ska nå kunskapskraven och må bra. Medarbetare och elever har tillsammans arbetat fram sex ledord som gäller på skolan: respekt, hjälpsamhet, ansvar, självtillit, omsorg och samarbete. Värdegrundsarbetet genomsyrar även vårt fritidshem. Målet är att fritidshemmet ska vara ett komplement till utbildningen i skolan.
Sandarne skola är en F-6 skola som ligger cirka 7 kilometer söder om Söderhamns centralort. För närvarande går cirka 140 elever på skolan varav cirka 80 elever även går på vårt fritidshem, Skärgårn. Antalet medarbetare är cirka 20 stycken. Skolan är byggd 1919 och har en fantastisk utsikt över Söderhamnsfjärden. Skolans innemiljö är ljus och trivsam med sina stora fönster som vetter mot vattnet.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad lärare för årskurs 4-6.
Du är en flexibel och stabil person med god samarbetsförmåga och ett relationsskapande arbetssätt. Ditt ledarskap i klassrummet präglas av tydlighet och struktur, och du har förmågan att motivera och engagera dina elever. Vi värdesätter att du har lätt för att samarbeta med både elever, kollegor och vårdnadshavare. Vi ser det som meriterande om du har kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och kan anpassa undervisningen utifrån elevers olika behov.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
