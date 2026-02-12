Guide på The Cell
2026-02-12
I 100 år har Tekniska museet visat hur nyfikenhet, kreativitet och samarbete kan lösa till synes omöjliga utmaningar. Vi är Sveriges tekniska museum, ett kulturhus för teknik och vetenskap som lockar 400 000 besökare årligen. Vi är också en mobil verksamhet som turnerar ut i landet och har två filialer - The Cell i Hagastan och Tekniska i Tensta.
Vi skapar upplevelser där barn och vuxna engageras i att bygga den värld de vill leva i. Välkommen till Tekniska museet - en arbetsplats med visionen om innovationslust för en hållbar framtid och stolt vinnare av Årets museum 2025.
Om The Cell
I Stockholms nya stadsdel Hagastaden samlas några av världens mest framstående aktörer inom life science. Mitt i detta kluster finns kvarteret Forskaren, en mötesplats mellan akademi, näringsliv, forskning och allmänhet. I entréplan har Tekniska tillsammans med Karolinska Institutet som kunskapspartner en egen filial - The Cell. En plats som fusionerar vetenskap med konst och kreativt skapande och väcker utmanande frågor kring life science, tekniken och människan.
Om Rollen
Vi söker engagerade Explainers som vill vara med och skapa meningsfulla och tankeväckande upplevelser för våra besökare på The Cell i Hagastaden.
Som Explainer är du en nyckelperson i mötet med publiken. Du guidar i basutställningen, genomför skolvisningar och håller i program, workshops och event. Du ansvarar även för rondering, säkerhet och att den dagliga driften fungerar smidigt tillsammans med verksamhetsledaren och övriga kollegor.
I rollen förmedlar du komplexa frågor inom life science, teknik och människa på ett tillgängligt, engagerande och professionellt sätt. Du anpassar ditt tilltal efter målgrupp - från skolklasser till vuxenpublik - och skapar dialog snarare än envägskommunikation.
Arbetet är självständigt, varierande och ställer krav på både initiativförmåga och samarbetsförmåga.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har ett starkt intresse för vetenskap, konst och samhällsfrågor
Kommunicerar obehindrat och professionellt på svenska och engelska
Har erfarenhet av service och är trygg i mötet med olika målgrupper
Har gymnasieexamen
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av att tala inför grupp eller leda visningar/workshops
Har studier inom exempelvis teknik, konst, pedagogik eller liknande
Har erfarenhet av att arbeta i publik verksamhet, museum eller kultursektor
För att trivas i rollen tror vi att du är nyfiken, ansvarstagande och har förmåga att göra komplexa ämnen begripliga och relevanta. Du är lösningsorienterad, trygg i att arbeta självständigt och bidrar aktivt till en professionell och välkomnande miljö för våra besökare.
Om du känner igen dig i denna beskrivning så skickar du in din ansökan till oss genom att maila rekryteringthecell@tekniskamuseet.se
. Märk ansökan med "Explainer The Cell VT26"
Anställningens omfattning
Tjänsterna som tillsätts är timanställningar samt deltidstjänster på 13%-50%, med 6 månaders prövotid. Det gäller tjänster förlagda varannan helg, med möjlighet till utökning vid behov.
Tekniska är öppet 10.00-22.00 under 363 dagar om året.
Vi jobbar med löpande urval och intervjuer och tillsätter tjänsterna så snart vi hittat rätt kandidat.
Vi är övertygade om att mångfald leder till utveckling och därför arbetar vi för en jämn fördelning av kvinnor och män, och ser gärna en spridning i etnisk och kulturell bakgrund bland våra medarbetare.
Som ett kvalitativt led i vårt sedvanliga rekryteringsarbete genomgår våra slutkandidater en bakgrundskontroll, detta för att öka kännedomen om våra framtida medarbetare.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Så behandlar vi personuppgifter
För att Tekniska museet ska kunna hantera din ansökan som du skickat in, genomföra intervjuer och fatta beslut i ett rekryteringsförfarande måste vi behandla vissa personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår Integritetspolicy. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: rekryteringthecell@tekniskamuseet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Explainer The Cell VT26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Tekniska Museet
