Gruppledaren

Swedal Fastighet Service AB / Chefsjobb / Solna
2025-09-12


Visa alla chefsjobb i Solna, Sundbyberg, Stockholm, Danderyd, Lidingö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Swedal Fastighet Service AB i Solna, Järfälla eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-09-12

Om tjänsten
Som gruppledare ansvarar du för att leda och planera det dagliga arbetet inom städverksamheten. Du blir en viktig länk mellan arbetsledning, kunder och medarbetare, där kvalitet och kundnöjdhet alltid står i fokus.

Arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet för städpersonal

Säkerställa att arbetet utförs med hög kvalitet och enligt avtal

Introducera och stötta nya medarbetare

Vara kontaktperson gentemot kunder och medarbetare

Planera scheman och hantera felanmälningar
Leverera förbrukning av matiral till kunden enligt schemat .

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
E-post: soran@swedalfastifghet.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Swedal Fastighet Service AB (org.nr 556952-6832)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9505182

Prenumerera på jobb från Swedal Fastighet Service AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Swedal Fastighet Service AB: