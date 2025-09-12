Gruppledaren
2025-09-12
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
, Järfälla
Publiceringsdatum2025-09-12Om tjänsten
Som gruppledare ansvarar du för att leda och planera det dagliga arbetet inom städverksamheten. Du blir en viktig länk mellan arbetsledning, kunder och medarbetare, där kvalitet och kundnöjdhet alltid står i fokus.Arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet för städpersonal
Säkerställa att arbetet utförs med hög kvalitet och enligt avtal
Introducera och stötta nya medarbetare
Vara kontaktperson gentemot kunder och medarbetare
Planera scheman och hantera felanmälningar
Leverera förbrukning av matiral till kunden enligt schemat .
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
E-post: soran@swedalfastifghet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedal Fastighet Service AB
