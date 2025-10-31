Gruppledare till utredningsgrupp för barn- och unga
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2025-10-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Vi söker nu en trygg, erfaren och engagerad gruppledare till en av våra utredargrupper för barn 0-12 år!
Välkommen till oss
Barn- och mottagsenheten söker gruppledare till en av våra utredningsgrupper! Vi söker dig som har ett starkt barnperspektiv och vill bidra till en tryggare vardag och bättre förutsättningar för barn och unga.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som hela tiden strävar efter att utvecklas och hitta nya, smarta sätt att arbeta. Enhetens två utredargrupper tillsammans med mottaget leds av enhetschef och vardera grupp har gruppledare som är en del i det dagliga arbetet. Vi strävar efter en närvarande arbetsledning och stöd i det dagliga arbetet.
Utredningsgruppen jobbar med att utreda inkomna anmälningar och ansökningar samt följa upp beviljade insatser rörande barn 0-12 år.
Din roll
Vi söker nu en engagerad gruppledare till vårt mottag. Det huvudsakliga uppdraget som gruppledare är att vägleda och handleda enhetens socialsekreterare i det dagliga arbetet med ärendehandläggning. Du är närvarande i vardagen och driver ärendeprocessen framåt genom aktiv uppföljning och dialog. Kvalitet och rättssäkerhet i handläggningen säkerställer du genom att vägleda medarbetarna att arbeta utifrån fastställda rutiner. Du samarbetar nära med enhetschef och övriga gruppledare för att samordna och utveckla enhetens arbete.
Arbetet innefattar även att utveckla och stärka samverkan med andra aktörer kring barn, till exempel skola, förskola och hälso- och sjukvård. Arbetet innebär myndighetsutövning enligt SoL och LVU.
Att möta våra barn och deras familjer i samtal är en viktig del i arbetet. Vårt mål är att ge Skärholmens invånare ett rättssäkert och gott bemötande i kontakten med oss.
I arbetet ingår även att:
Säkerställa att bemötandet av brukare är gott samt att beviljade insatser är kostnadseffektiva
Samverka med andra gruppledare och tillsammans utveckla verksamheterna
Introducera nya socialsekreterare
Stötta socialsekreterarna att prioritera vid hög arbetsbelastning
Som stöd i vårt arbete har vi BBIC och använder oss av olika metoder för bedömning och samtal, exempelvis EARL/SAVRY och Signs of Safety. Allt i syfte att genomföra kvalitativa utredningar och bedömningar. Vi arbetar också aktivt med att göra barnen mer delaktiga i kontakter med socialtjänsten.
Vi erbjuder dig
Ett utvecklande arbete där du får möjlighet att arbeta tillsammans med engagerade kollegor och tillgänglig arbetsledning. Som stöd ges extern handledning och kompetensutveckling. Enheten har även stöd från placeringssamordnare och metodutvecklare.
Förvaltningskontoret är beläget vid Skärholmens centrum med närhet till tunnelbana och galleria med stort utbud av restauranger, caféer och shopping.
Vi erbjuder dig flextid, friskvårdsersättning, vinter- och sommararbetstid och förmånlig tjänstepension. Goda parkeringsmöjligheter finns i anslutning till arbetsplatsen. Publiceringsdatum2025-10-31Kvalifikationer
För tjänsten är socionomutbildning ett krav. För att du ska lyckas bra i rollen som gruppledare behöver du ha erfarenhet av myndighetsutövning och arbetsledning inom barn och unga.
Du är serviceinriktad, lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa och etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du har en förmåga att både flexibelt och självständigt driva arbetet framåt samt i samarbete med dina arbetskamrater. Du har förmågan att prioritera, göra korrekta avvägningar och fatta beslut i olika situationer. Du har ett stort intresse att tillsammans med teamet fortsätta utveckla och förbättra arbetsmetoderna inom det sociala arbetet. Du behöver ha en god förmåga att uttrycka dig både i tal och text, dokumentera och sammanställa beslutsunderlag. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten innefattar registerkontroll och sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Löpande urval sker under rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6237". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Skärholmens stadsdelsförvaltning, Barn och ungdomsenheten Kontakt
Åsa Johansson asa.johansson@extern.stockholm.se 08-50824248 Jobbnummer
9583701