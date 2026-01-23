Gruppledare till tank och cistern
Om arbetsplatsen
Välkommen till Renova - en arbetsplats där du kan vara dig själv! Hos oss finns över 50 olika yrken, alla gör miljönytta varje dag.
Som Västsveriges ledande aktör inom avfallshantering och återvinning strävar vi efter att skapa en renare och grönare framtid. Gör skillnad med oss på Renova.
Läs mer på https://www.renova.se
Nu söker vi en ny gruppledare till vårt område Tank och Cistern.
Som gruppledare ska du stötta driftchefen och leda gruppen i det dagliga arbetet, samt delta i att utveckla enheten och driften.
Renova Miljö är ackrediterade av Swedac för kontroller av tankar och cisterner, såväl vid installation som återkommande kontroller som krävs för att uppfylla lagkrav.
Arbetet innefattar varierande uppgifter såsom t.ex. sexårskontroller av tank/cistern, femårskontroller av oljeavskiljare, slamsugning/spolning. Du arbetar framför allt i Göteborgs kommun och i våra ägarkommuner.
• Driva den dagliga planeringen av driften (bl.a. bemanning, semester, fordonsservice/reparationer etc) samt bidra i den långsiktiga personalplaneringen.
• Delta aktivt i arbetet med riskanalys och riskhantering hos kund.
• Fordonsskötsel eller övriga arbetsuppgifter inom produktionen.
Som gruppledare kommer du att ha en central roll i den dagliga driften av våra fordon. Du kommer att arbeta nära dina kollegor och driftchef för att säkerställa att vi når våra mål och nyckeltal, samtidigt som du bidrar till den långsiktiga personalplaneringen. Tillsammans med dina gruppledarkollegor stöttar du våra chaufförer, introducerar nya medarbetare, samtidigt som du är beredd att hoppa in i den dagliga driften vid behov. Du har daglig kontakt med trafikledningen för en optimal planering samt logistiskt och affärsmässigt effektiv produktion.
Placering är Holmen, Göteborg Kvalifikationer
För att passa i rollen behöver du vara självgående och ta eget ansvar för de åtaganden enheten har att uppfylla. Du är en god förebild som kan bidra till att skapa en positiv stämning i gruppen samt visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du står självklart för Renovas förhållningssätt Helhetssyn, Engagemang, Tillsammans och Ansvar.
Du har förmågan att planera och organisera arbetet på ett strukturerat sätt. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig utifrån ändrade förutsättningar, tex genom att med kort varsel vara ute i driften när det behövs. Du har ett gott bemötande gentemot såväl kollegor som kunder. Du kan arbeta effektivt under stress, balansera olika krav och du behåller lugnet i de olika situationer som kan uppstå.Kvalifikationer
• Du har C-körkort
• Giltigt YKB
• ADR, Gärna ADR-tank
• Behärskar svenska i tal och skrift
Det är önskvärt att du har vana av att hantera administrativa arbetsuppgifter, såsom tidrapportering och fakturahantering samt om du har tidigare erfarenhet av ledaruppdrag. Du kommer att arbeta i flertalet olika system och därför behöver du ha en god datavana och grundläggande kunskaper i tex Excel, Outlook och Word. Övrig information
På Renova får du vara med och bidra till ett hållbart samhälle!
Vi arbetar för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande, och som anställd får du ta del av våra förmåner inom träning och hälsa, exempelvis friskvårdsbidrag, massage, cykelleasing och rabatter på träningsanläggningar.
Övriga förmåner innefattar extra lediga dagar (ATK), subventionerad lunch, trivselaktiviteter m.m.
Vi tillämpar obligatoriskt drogtest vid nyanställning samt slumpmässiga alkohol- och drogtester under anställningen. Vid en eventuellt anställning kommer vi även att begära utdrag ur belastningsregistret.
Renova arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och eftersträvar en jämn fördelning bland våra medarbetare avseende ålder, kön och etnisk bakgrund.
