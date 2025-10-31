Gruppledare till Athena-gruppen HVB
2025-10-31
Vill du arbeta stödjande och motiverande med ungdomar i deras vardag? Trivs du i en roll där du får leda och fördela arbetet samtidigt som du får möjlighet att arbeta behandlande? Varmt välkommen med din ansökan till oss på Athena-gruppen!Publiceringsdatum2025-10-31Om tjänsten
Grunden i din anställning är basarbetet på HVB-verksamheten, där alla medarbetare med olika grunduppdrag ska samarbeta som ett lag för att erbjuda möjlighet till utveckling för ungdomarna och deras familjer. Som gruppledare fungerar du som biträdande föreståndare. Du är i hög grad delaktig i ungdomarnas vardag och genomför riktade behandlingsuppdrag men du är även stöd vid föreståndarens frånvaro och handleder medarbetare på plats i verksamheten. Vidare är du en del av ledningsgruppen och arbetar på delegation av två enhetschefer och tillsammans med en föreståndare.
Exempel på arbetsuppgifter:
• tillsammans med föreståndare leda och fördela det vardagliga arbetet
• samarbeta med flera aktörer i olika verksamheter
• aktivt delta i arbetet med ungdomarna som bor i verksamheten
• behandlingsarbete med ungdomar och deras familjer
• omvärldsbevaka inom både områdena LSS och SOL
• stödja, handleda och motivera medarbetarna i deras uppdrag, samt stå för ram och struktur
• ingå i ledningsgrupp samt driva verksamhetens och förvaltningens utvecklingsarbete
Om arbetsplatsen
Athena-gruppen är ett behandlingshem för ungdomar i åldrarna 13-18 år som är i behov av socialt stöd och psykologisk behandling. På Athena-gruppen lutar vi oss mot beprövade metoder som bygger på forskning om ungdomsvård. Ett exempel på detta är att behandlingsdelen är organiserad utifrån miljöterapeutiska principer vilket innebär att vi använder den fysiska och sociala miljön i vardagen för att främja en positiv utveckling hos ungdomarna. Ungdomarna lär sig på så sätt sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och med andra boende. Vi arbetar även utifrån en integrativ teoretisk grundsyn vilket innebär att vi inte förlitar oss enbart på en teori eller metod för att förstå ungdomarna och deras problematik. I stället använder vi kunskap från flera olika teoretiska perspektiv och metoder för att få en mer komplett och helhetsorienterad förståelse av individen.
Athena-gruppen är ett av tre Hem för vård eller boende (HVB) för ungdomar i Örebro kommun. Verksamheten startade januari 2020 och drivs i samverkan mellan Socialnämnden och Funktionsstödsnämnden som båda ingår i Socialförvaltningen. Verksamheten ligger på Mellringevägen och består av 8 behandlingsplatser. Arbetsgruppen består av föreståndare, biträdande föreståndare (gruppledare), kuratorer, behandlare, verksamhetspedagoger, stödpedagoger och stödassistenter.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
För att passa i rollen som gruppledare hos oss behöver du vara trygg, stabil och ha självinsikt. Du förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen och tar ansvar för ditt uppdrag och driver dina åtaganden vidare. Vidare arbetar du bra med andra människor och relaterar till dem på ett professionellt sätt. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan även med kort varsel ändra ditt synsätt och förhållningssätt.
Arbetet ställer krav på god kommunikativ förmåga vilket bland annat innebär att du på ett tydligt och strukturerat sätt kan uttrycka dig väl i tal och skrift samt att du kan anpassa dig så att budskapet går fram till alla berörda. Vidare krävs det god datorvana då arbetet innefattar dokumentation.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• socionomexamen (210 hp)
• B-körkort för manuell växellåda
• dokumenterad erfarenhet av behandlingsarbete med barn och unga med komplex sammansatt problematik
• minst 3 års dokumenterad erfarenhet av miljöterapeutiskt behandlingsarbete på HVB för ungdomar
• kunskap om att leda och fördela behandlingsarbete utifrån de föreskrifter som gäller för HVB
Meriterande:
• dokumenterad kunskap om och erfarenhet av arbete med barn och unga med NPF diagnoserTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 19 januari
Antal tjänster: 1
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 6 november.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9583651