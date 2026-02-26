Gruppledare mottagningsenheten barn och unga
2026-02-26
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till mottagningsenheten barn och unga!
För att stärka arbetet med nya socialtjänstlagen och för att göra den operativa arbetsledningen ännu närmare och mer tillgänglig så tillsätter vi en ny tjänst som gruppledare på mottagningsenheten barn och unga.
Motiveras du av att leda och inspirera socialsekreterare i det dagliga arbetet och vill bidra till vårt fortsatta utvecklingsarbete? Då är du varmt välkommen att söka rollen som gruppledare!
Verksamhetsområde barn och familj i Norra innerstaden består av fem enheter; mottagningsenheten barn och unga, tre utredningsenheter samt enheten för familjehemsvård och familjerätt. Vårt verksamhetsområde leds av en områdeschef och fem enhetschefer. Inom området arbetar även tre mentorer.
På mottagningsenheten arbetar nio erfarna socialsekreterare som har en hög ambition och motivation i arbetet med de barn och familjer vi möter och i att fortsatt utvecklas i sin roll. Det råder en positiv, hjälpsam stämning och det finns en stor arbetsglädje på enheten.
Rollen som gruppledare innebär att:
Arbetsleda nio socialsekreterare i mottagningsenheten samt en socialsekreterare hos polis.
Stötta och coacha socialsekreterarna genom prioriteringar och bedömningar i vardagen och fatta beslut enligt delegationsordningen.
Ansvara för att arbetet inom enheten håller en hög kvalitet med rättssäker handläggning.
Delta i dagliga morgonmöten där nya ärenden fördelas. Gruppledaren hanterar frånvaro och säkerställer att det dagliga arbetet fungerar i samråd med enhetschef.
Vara delaktig och tillsammans med enhetschef ta ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utvärdera mottagningsenhetens arbete och driva löpande utvecklingsarbete framåt.
Din erfarenhet och kompetens
I rollen som gruppledare arbetar du strukturerat, självständigt och med stor flexibilitet. Du har god förmåga att prioritera, göra välgrundade bedömningar och fatta beslut även i komplexa situationer. Du är lugn, trygg och tydlig i din kommunikation och visar hög personlig mognad. Du har en mycket god samarbetsförmåga både internt och externt, främjar ett gott arbetsklimat och kan se frågor ur olika perspektiv.
Vi söker dig som har:
Socionomexamen
Flerårig aktuell erfarenhet av myndighetsutövning barn och ungdom och mottagningsarbete.
Mycket goda kunskaper om den lagstiftning och de riktlinjer som styr arbetet inom verksamheten.
Mycket god kommunikationsförmåga i både tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
Aktuell erfarenhet av att arbetsleda socialsekreterare i socialtjänsten.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.
Vad erbjuder vi dig?
Norra innerstadens stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa servicen. Vi erbjuder en individuellt anpassad introduktion. Som medarbetare hos oss får du arbeta med spännande, varierande uppdrag och utvecklas. Vi tillämpar vinter- och sommararbetstid samt flextid. Du får friskvårdsbidrag à 3000 kronor per år och har möjlighet att ansöka om semesterväxling.
Uppfyller du kompetenserna, verkar detta spännande, varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/883". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad Kontakt
Sofi Bygde enhetschef sofi.bygde@stockholm.se 08-50809316
9766453