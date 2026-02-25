Gruppledare - Exploatering
Södertälje kommun / Byggjobb / Södertälje Visa alla byggjobb i Södertälje
2026-02-25
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Gruppledare exploatering - operativt och strategiskt ansvar.
Exploateringsenheten i Södertälje kommun har en central roll i att forma framtidens stad. Vi ansvarar för att planera, utveckla och förvalta kommunens markinnehav samt att driva exploateringsprojekt från tidig idé till överlämnande för drift. Som kommunens markägare arbetar vi strategiskt med markanvändning och skapar förutsättningar för hållbara, trygga och attraktiva livsmiljöer för dagens och morgondagens Södertäljebor.
Vårt uppdrag är både omfattande och samhällsviktigt - och det växer. Med ökade projektvolymer, högre krav på samordning och en allt mer komplex samhällsbyggnadsprocess står vi inför en spännande utvecklingsresa. Därför söker vi nu en gruppledare som vill ta en nyckelroll i att driva arbete med långsiktig strategisk planering, leda egna projekt, leda medarbetare i teamt och utveckla våra arbetssätt för att säkerställa fortsatt hög kvalitet i leveranserna.
Hos oss blir du en del av en kunnig och engagerad arbetsgrupp bestående av gruppledare, projektchef, projektledare, exploateringsingenjörer, controller och koordinator. Tillsammans driver vi samhällsutvecklingen framåt i en av regionens mest expansiva kommuner. Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Som gruppledare på Exploateringsenheten får du en viktig roll i att hålla samman och utveckla enhetens arbete. Du arbetar både operativt i egna exploateringsprojekt och leder samtidigt gruppen i det dagliga arbetet. Du bidrar till att skapa struktur, tydlighet och kvalitet i projekten samt fungerar som en naturlig länk mellan medarbetarna och enhetens ledning.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Leda, samordna och följa upp gruppens dagliga arbete.
• Driva egna exploateringsprojekt från idé till överlämnande för drift.
• Stötta medarbetare i deras projekt och vara bollplank i komplexa frågor.
• Fungera som sakkunnig i avtalsfrågor.
• Säkerställa struktur, dokumentation och kunskapsöverföring i gruppen.
• Driva arbete med enhetens långsiktiga strategiska planering.
Vem är du?
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av exploateringsfrågor, är säker i din kompetens och van att driva komplexa projekt med juridiska, ekonomiska och planmässiga dimensioner. Du är en trygg och driven person som trivs i skärningspunkten mellan projektledning, strategiska frågor och operativt arbete.
Som ledare är du tydlig, strukturerad och inkluderande. Du skapar delaktighet, kunskapsdelning och trygghet i gruppen. Du är kommunikativ, relationsskapande och trivs i en roll med nära samarbete med både interna och externa aktörer.Kvalifikationer
• Relevant akademisk utbildning inom samhällsbyggnad, lantmäteri eller annan likvärdig utbildning.
• Flerårig erfarenhet av exploateringsfrågor.
• Erfarenhet av projekt- och uppdragsledning, förhandling, exploateringskalkyler och avtal.
• Du är van vid att upprätta och presentera komplexa projekt för beslutsfattare.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
• Erfarenhet av att arbeta i politiskt styrd organisation.
Meriterande:
• Erfarenhet av digitala stödsystem, exempelvis Antura.
• Erfarenhet av personalansvar.
Personliga egenskaper:
• Du skapar struktur i ditt arbete och i de projekt du driver.
• Du samarbetar väl och trivs i en roll där du möter många olika aktörer.
• Du har ett analytiskt förhållningssätt och väger samman olika perspektiv för välgrundade beslut med verksamhetens mål i fokus.
• Du är också lösningsorienterad och hittar vägar framåt även i komplexa situationer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Exploateringsenheten sitter i centrala Södertälje med goda kommunikationer och närhet till pendeltåg och service. Vi är ett tiotal medarbetare som arbetar i öppna och samarbetsfrämjande miljöer. Hos oss får du möjlighet att forma framtidens Södertälje och driva projekt som gör verklig skillnad för kommunens utveckling.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du trygg anställning, goda anställningsvillkor, bra arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer på vår hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att motverka diskriminering och främja mångfald.
För vissa tjänster kan vi komma att begära registerutdrag från Polismyndigheten (belastnings- och misstankeregister). Tjänsten kan även innebära placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därmed bli aktuellt. För vissa arbetsuppgifter krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Exploateringschef
Nabiha Shahzad nabiha.shahzad@sodertalje.se Jobbnummer
9763017