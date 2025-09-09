Gruppchefer IT-utveckling
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH i Stockholm
, Solna
, Huddinge
eller i hela Sverige
Verksamhetsstödets uppgift är att stödja universitetets utbildning och forskning. KTH:s verksamhetsstöd är inne i en spännande fas där vi tillsammans arbetar med utveckling av våra arbetsformer. Som medarbetare inom verksamhetsstödet bidrar du till KTH:s uppdrag att forska, utbilda och skapa samhällsnytta och får samtidigt möjlighet till egen professionell utveckling.
KTH söker två gruppchefer till IT-avdelningens systemutvecklingsenhet.
Här får du chansen att leda i en spännande förändringsresa och bidra till ett hållbart och effektivt digitaliseringsarbete.Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
KTH:s IT-avdelning är en del av verksamhetsstödet och består av cirka 150 medarbetare. Du kommer att tillhöra systemutvecklingsenheten som i dag har omkring 60 anställda i roller som systemutvecklare, teamledare, UX-designers, tjänstedesigners och IT-specialister. Enheten arbetar i olika systemutvecklings- och förvaltningsteam och ansvarar även för stödfunktionen för portföljstyrning.
Som gruppchef har du det övergripande ansvaret för att coacha och leda din grupp. Tillsammans arbetar vi för att utveckla och förvalta KTH:s digitala lösningar och kontinuerligt vidareutveckla våra arbetssätt och processer. Du kommer vara en nyckelperson i vår verksamhetsplanering och få möjlighet att bidra till verksamhetsnytta. Det innebär bland annat resursmedveten planering, kostnadskontroll och att bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi i balans.
Du har personalansvar och ansvarar för att säkerställa rätt kompetens och bemanning för uppdrag i nära samarbete med både team och uppdragsgivare. Rollen omfattar rekrytering, bemanning och onboarding, liksom medarbetarsamtal, kompetensutveckling och lönesättande samtal.
En viktig del av uppdraget är att skapa en trygg och trivsam arbetsmiljö där medarbetarna mår bra, utvecklas och presterar tillsammans.
Arbetsuppgifterna inkluderar även:
- Bidra till enhetens budgetarbete och ekonomiska uppföljning
- Hantera konsultavrop och leverantörsdialoger
- Delta i enhetens ledningsgrupp och bidra till strategisk utveckling
Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö.https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050samt
våra https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932.KvalifikationerKvalifikationer
- Relevant akademisk utbildning eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga
- Flerårig aktuell chefserfarenhet inom IT med verksamhets-, personal- och budgetansvar
- Flerårig aktuell erfarenhet av en ledande roll i tvärfunktionell förvaltnings -/ utvecklingsorganisation
- Flerårig erfarenhet av arbete med agila metoder
- Erfarenhet och intresse av att utveckla arbetssätt inom IT- utveckling och förvaltning
- Erfarenhet av att coacha och leda kvalificerade medarbetare med olika kompetenser i så väl operativa som strategiska frågor
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska och förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift
För att lyckas i rollen ser vi att du har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och har förmåga att se helheten. Du bygger och vårdar relationer på ett naturligt sätt och skapar förtroende både inom teamet och gentemot KTH i stort.
Meriterande
- Eftergymnasial utbildning på minst 3 år inom IT
- Erfarenhet av arbete inom en offentlig organisation eller högskolemiljö
- Erfarenhet av avtalshantering och upphandling utifrån Lagen om offentlig upphandling ( LOU)
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Om KTH
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-2722". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH Kontakt
Louise Bosshammar mail:loubos@kth.se Jobbnummer
9498869