Gruppchef Verkstad - Scanjet i Sjöbo
Chefsjobb / Sjöbo
2026-02-18
Every day, we get opportunities to make a positive impact - on our colleagues, partners, customers and society. Together, we're pioneering the solutions of the future and unlocking the full potential of precious resources. Trusted to act on initiative, we challenge conventional thinking to develop world-leading technologies that inspire
Scanjet Marine & System AB, en del av Alfa Laval grupp, är ett världsledande och innovativt företag som jobbar med utrustning för rengöring och nivåmätning för marina samt landbaserade olje- och kemikalietankar. Vi är även specialiserade på kundanpassade lösningar för industriella tankar för livsmedel- och bryggindustrin.
Vi är världsledande inom vår sektor och har stort fokus på framtida produkter som skall kunna möta de stora miljökrav som ställs för att reducera det globala koldioxidutsläppet.
Scanjet har kontor både i Sjöbo och i Göteborg samt systerbolag med produktion i Norge, Bulgarien, Holland, Polen, UK, Indonesien samt Singapore.
Om arbetsplatsen
Scanjet grundades i Sjöbo 1987 och präglas av en stark entreprenörsanda. Vår produktionsenhet i Sjöbo är ett produktions- och produktionstekniskt centrum för nyckelkomponenter och reservdelar till hela världen. Det jobbar ca 80 personer på siten varav 40 personer är inom produktionen. Förutom produktion finns avdelningar för spedition, inköp, ekonomi, eftermarknadsförsäljning och utveckling.
Scanjet i Sjöbo letar efter en Gruppchef Verkstad
Vår produktionsenhet i Sjöbo är ett produktions- och produktionstekniskt centrum för nyckelkomponenter och reservdelar till hela världen. Vår produktionsenhet söker nu en Gruppchef Verkstad.
Om jobbet
I rollen som Gruppchef Verkstad rapporterar du till Produktionschefen. Du kommer självständigt att leda och planera det dagliga arbetet och framfart i projekt samt ha ett nära samarbete med våra planerings-, inköps-, kvalitéts- och utvecklingsavdelningar. Du kommer att ha personal- och budgetansvar för vår verkstad med både en maskin- och en svetsavdelning.
Ditt ansvar kommer bland annat att innefatta att
*
budget och personalansvar för avdelningen
*
tillse en god arbetsmiljö
*
kvaliteten och upprättade tidsplaner på avdelningen håller fastställda krav
*
återrapporteringen fungerar i vårt ERP-system Monitor
*
utrustning, metoder och hjälpmedel är relevanta och vid behov lämna förslag till produktionschefen på förändringar/förbättringar.
*
dagligt underhåll av maskiner, verktyg och övrig utrustning inom avdelningen utförs enligt instruktioner
*
vara en länk för en god kommunikationen och informationsflödet inom avdelningen fungerar
*
skapa rätt förutsättningar för personalen på avdelningen för att de ska kunna utföra de på avdelningen förekommande arbetsuppgifterna. Publiceringsdatum2026-02-18Profil
För att klara av denna roll ser vi att du
*
har dokumenterad erfarenhet av att ha arbetet som verkstadsarbetare och/eller CNC-operatör/svetsare eller annan titel
*
har dokumenterad erfarenhet av liknande chefstjänst avseende ansvar och arbetsuppgifter
*
har viss ekonomisk kunskap (budget/budgetuppföljning)
*
talar och skriver svenska obehindrat och kan ta till sig information i skrift på engelska
*
självständigt kan planera ditt arbete och vara lösningsorienterad
*
som person är ansvarstagande, initiativrik och samarbetsvillig
*
gillar att komma med förbättringsförslag för verksamheten och sedan vara drivande i att genomföra dem
*
har datorvana
Det är meriterande om du
*
har dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med Lean och/eller Six Sigma
*
har arbetat i ERP-systemet Monitor
*
har dokumenterad ledarskapsutbildning
*
har gått BAM och/eller OSA-utbildning
*
har erfarenhet från engagemang inom idrottsföreningar
Vad finns det för möjligheter för dig?
Hos Scanjet kommer du att utgöra en viktig roll inom ett marknadsledande bolag, med kontaktytor både, nationellt, och internationellt. Bolaget har höga ambitioner och beslutsvägarna är korta.
Kulturen som råder är inbjudande och genuin och du kommer i denna roll få möjligheten att interagera med många, kompetenta kollegor från olika team och avdelningar. Scanjet vårdar sina medarbetare väl och lägger stor vikt vid att kunna erbjuda både personlig utveckling i din roll.
Vi erbjuder anställningsvillkor enligt kollektivavtal och förmåner såsom bland annat friskvårdsbidrag, massage på arbetstid, hälsoundersökningar, frukost varje dag och tillgång till förmånsportalen Benefix.
Urval kommer att ske löpande så avvakta inte med din ansökan.
För mer information, kontakta gärna
Site Manager/Produktionschef, Anna Palmqvist,
Talent Acquisition Partner, Regina Garcia Moguel,
Ordförande fackklubben IF Metall,
Rekryteringsprocess drivs av ansvarig Rekryterande chef enlig Alfa Laval policies.
Anställningen sker direkt hos Scanjet i Sjöbo.
