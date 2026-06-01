Gruppchef till Hydro Support inom Vattenfall Power Solutions
2026-06-01
Business Unit (BU) Vattenfall Power Solutions är en affärsenhet på ca 700 personer inom Business Area (BA) Vattenfall Generation som utbildar personal inom svensk kärnkraft, levererar kärnbränsle till Vattenfalls kärnkraftverk, utvecklar och genomför projekt och uppdrag samt tillhandahåller interna tekniska specialisttjänster för samtliga utav Vattenfalls verksamheter, koncernstaber och intressenter. Detta innebär verksamhet i form av bl.a. framtagning och tillhandahållande av utbildningar, projektledning och projektstöd, analysledning och utredning, produktframtagning, kärntekniska säkerhets- och dammsäkerhetsuppdrag. Fokus inom affärsenheten Vattenfall Power Solutions är att utveckla vår förmåga inom projektledning samt valda tekniska nyckeldiscipliner. Vi arbetar aktivt med ständiga förbättringsinitiativ och utveckling av våra modeller, där vårt arbete och kompetens skapar stora värden för Vattenfall och dess satsningar.
Vill du som gruppchef vara med och bygga upp en ny grupp med både projekt- och teknikkompetenser med fokus på Vattenkraft?
Vi söker nu en chef med uppdrag att leda och bygga upp en helt ny grupp. Verksamheten står inför en tydlig expansionsfas och kommer att utvecklas för att leverera tjänster inom kompetensområdena Bygg, betong, Mek. & Process samt El och I&C. Initialt under uppbyggnaden kommer även du ingå i projekt/uppdrag för att successivt minska i takt med gruppens tillväxt.
Vattenfall Power Solutions spelar en central roll i Vattenfalls verksamhet genom att tillhandahålla såväl projekt- som teknisk kompetens inom bland annat Vattenkraft, ny och befintlig kärnkraft, samt avvecklings- och avfallsfrågor. Verksamheten präglas av höga krav på säkerhet, kvalitet och teknisk kompetens i en samhällskritisk kontext.
Som gruppchef har du en central roll i att:
Bygga, utveckla och skala upp gruppen följsamt med verksamhetens behov.
Arbeta aktivt för att etablera och utveckla långsiktiga samarbeten med våra samverkanspartners och kunder.
Leda, utveckla och engagera medarbetare inom gruppen.
Säkerställa rätt kompetens, god arbetsmiljö och måluppfyllelse.
Gruppen uppskattas på sikt komma att bestå av ca 15-20 medarbetare.
Vi vet att våra anställda är nyckeln till vår framgång. För oss är din utveckling viktig och därför kommer vi alltid att uppmuntra dig till att använda dina kunskaper och ge dig möjligheter till att utvecklas genom nya utmaningar, utbildningar och kompetensöverföring. Hos oss får du förtroendet att agera med stor frihet och eget ansvar, vilket tillsammans med bra arbetsvillkor och ömsesidigt förtroende ger en hög flexibilitet och balans mellan arbete och privatliv.
Högskole- eller Civilingenjörsutbildning inom relevant område, alternativt motsvarande kunskaper införskaffade på annat sätt
Dokumenterad erfarenhet av chefs- eller ledarskap i teknisk verksamhet, exempelvis inom energi-, process- eller industriverksamhet
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Körkort B
Kompetens inom Bygg, Betong, Mek & Process eller El och I&C
Erfarenhet av verksamhetsutveckling
Erfarenhet från Vattenkraft
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du är en närvarande och coachande ledare som aktivt bygger och utvecklar förtroendefulla relationer, både inom den egna verksamheten och i samverkan med externa parter. Du skapar engagemang, främjar samarbete och har förmåga att samla olika intressenter kring gemensamma mål. Du har ett strategiskt och affärsmässigt förhållningssätt, är kommunikativ och tydlig, samt har ett starkt fokus på arbetsmiljö och hållbara leveranser. Ditt ledarskap är långsiktigt och stabilt, med förmåga att skapa utveckling och hållbara resultat över tid.
För oss är det även viktigt att dina personliga värderingar stämmer överens med vår kultur som präglas av våra principer - Aktiv, Öppen, Positiv och Säker.
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs gärna mer om våra förmåner här.
Resor ingår som en naturlig del av tjänsten men vi arbetar aktivt med tekniska hjälpmedel för att minska dessa.
För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Niclas Persson 0702030164 och vid frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta rekryterare Jessica Dinkel jessica.dinkel@vattenfall.com
.
Fackliga representanter för denna tjänst är Gustaf Treiber (Akademikerna), Jan Stigbert (Unionen), Philip Carendi (Ledarna), Ingemar Eriksson (SEKO). Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 7 juni 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Förutom säkerhetsprövning genomförs även drogtest. Så ansöker du
