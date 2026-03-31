Gruppchef IT
Kriminalvården, Sektionen för IT Serviceteam / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Sektionen för IT Serviceteam i Stockholm
, Sollentuna
, Eskilstuna
, Norrköping
, Örebro
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2026-03-31Arbetsuppgifter
Som chef på IT-avdelningen får du möjlighet att utvecklas som ledare i en av landets största myndigheter. Inom din roll som gruppchef har du ett helhetsansvar för personal, verksamhet och budget för en grupp på cirka 15 medarbetare. Du kommer bl.a. att leda en grupp med IT-tekniker som befinner sig verksamhetsnära och arbetar med att öka den digitala mognaden genom att t.ex. agera rådgivande, guida, serva och stötta personal gällande IT-avdelningens tjänster och våra IT-leveranser samt bidra med sin IT-kompentens inom fastighetssidan i samband med Kriminalvårdens utbyggnad. Du är ansvarig för ITs processer gentemot digitala mötestjänster i samband med våra IT-leveranser till kärnverksamheten.
I rollen säkerställer du verksamhetens behov av ett nära IT-stöd och ansvarar för att vårda och utveckla viktiga relationer. Du synliggör kundperspektivet både i verksamheten och tillbaka in till IT-avdelningen. Din ledarroll kommer att utgöra ett viktigt gränssnitt mellan IT-avdelningen och kärnverksamheten. Vår IT-personal finns på flera orter i landet och du kommer ha medarbetare placerade runt om i Storstockholm. Detta medför närvaro i vår verksamhet och resor ingår som en del av tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en stabil och trygg ledare. Du har en hög personlig mognad, är prestigelös och flexibel i ditt agerande. Du har en god planeringsförmåga och tydliggör mål som du också bryter ner i delmål. Du samordnar grupper och leder och motiverar andra vilket också skapar stort engagemang och en känsla av delaktighet. Vidare tar du initiativ och sätter igång aktiviteter för att driva processer framåt och uppnå resultat. Du har en analytisk och lösningsfokuserad sida vilket gör att du lätt kan hantera komplexa frågor och problem som kan uppstå. Slutligen är du även kommunikativ och något av en relationsbyggare. Du är utåtriktad, skapar lätt nya kontakter och underhåller relationer. I din kommunikation är du både lyhörd och tydligt och du säkerställer att både förväntningar och budskap är klara för alla berörda parter.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Erfarenhet från verksamhetsnära uppdrag med koppling till leverans och utveckling av IT-tjänster inom offentlig verksamhet, företrädesvis från kärnverksamhet eller från angränsande aktör till myndighetens kärnverksamhet
* Erfarenhet av arbete som chef med personal- och budgetansvar
* Erfarenhet av att leda uppdrag, team och leveranser för ett större geografiskt område
* Erfarenhet av att arbeta med leveransansvar och leveranskontakter för IT inom offentlig verksamhet eller större komplexa organisationer
* God kunskap om Kriminalvårdens huvudsakliga verksamhetsgrenar anstalt, häkte och frivård
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Dokumenterad chefs-/ledarskapsutbildning
* Erfarenhet som IT-tekniker
* Erfarenhet från Kriminalvårdens huvudsakliga verksamhetsgrenar så som anstalt, häkte och frivård
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313547".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225)
Kriminalvården, Sektionen för IT Serviceteam
Gruppchef
Markus Ahlström 0708261203
9828973