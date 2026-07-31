Gruppchef inom Gata, drift och underhåll
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2026-07-31
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Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Haninge kommun söker nu en engagerad gruppchef till driftenheten med ansvar för Gatudriften. Om du motiveras av utmaningar, utveckling och trivs med att leda i förändring, är detta den perfekta rollen för dig. Dessutom kommer du att vara en del av en kommun med hög tillväxttakt, vilket ger dig möjlighet att vara med och forma framtiden.
Skicka in din ansökan idag och var med och gör skillnad!
Ditt uppdrag
Som gruppchef Gata har du personalansvar för en arbetsledare och ca 8 st medarbetare. Inom uppdraget planerar och leder du tillsammans med arbetsledaren både den dagliga driften av vägar och infrastruktur samt säsongsbundna uppgifter som snöröjning och sandupptagning, slåtter och asfaltslappning. Till rollen hör att ta ett stort ansvar för det systematiska underhållet inom gatudriften.
Du får ett utmanande driftuppdrag där du tillsammans med enhetschef, gruppchefskollegor, arbetsledare och medarbetarna bygger en professionell och kostnadseffektiv verksamhet med inriktning på både felavhjälpande insatser och det systematiska underhållet. Du kommer att ingå i en ledningsgrupp som tillsammans har uppdraget att leverera kvalitet till kommunens invånare.
För att uppdraget skall lyckas behöver vi gå från att arbeta händelsestyrt till ett mer systematiskt arbetssätt.
Idag bedrivs arbetet i blandad regi där huvuduppdraget vilar på egenregiverksamheten. Genom att säkerställa robusta och kostnadseffektiva arbetssätt som möjliggör en snabb åtgärd vid felavhjälpning lyckas du med den dagliga driften. Självklart bidrar du till en god återkoppling till medborgarna som gör felanmälningar eller har synpunkter, vilket är en naturlig del i arbetet.
I rollen ingår personalansvar, mål- och resultatsamtal, lönesättning, säkerhet, arbetsmiljöarbete, budgetuppföljning och verksamhetsansvar. Även ärendehantering, avtalsuppföljning av entreprenörer, beställningar och fakturagranskning är en naturlig del i arbetet. I ditt uppdrag ingår också att aktivt delta i den gemensamma utvecklingen av verksamheten.
Driftenheten är indelad följande verksamheter:
Gata, Park och natur samt Fastighet och entreprenaduppföljning där Gata är en av tre grupper inom driftenheten.
Enheten ska på ett ekonomiskt och effektivt sätt sköta Haninge kommuns infrastruktur och grönytor, parker och naturmark så att invånarna kan uppleva "det goda livet" i en tillgänglig och trygg kommun.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas med uppdraget kan du arbeta flexibelt och trivs med att leda i en föränderlig verksamhet. Rollen är både strategisk och operativ, du tar ansvar för den dagliga driftens leverans och den långsiktiga utvecklingen. Du har förmåga att skapa en god arbetsmiljö genom ett entusiasmerande och coachande ledarskap. Som gruppchef har du inblick och djupare förståelse för detaljfrågorna men agerar alltid ur ett helhetsperspektiv för att åstadkomma ett effektivt arbete.
Du har erfarenhet av:
att leda drift- och underhåll av offentlig utemiljö, gärna inom väg
att arbeta strukturerat med god planering
vinterväghållning och beredskap
att leda andra
Systematiskt arbetsmiljöarbete och en god digital förmåga
Ekonomi och verksamhetsuppföljning
Hög digital förmåga är en tillgång. Som person har du i grunden ett prestigelöst förhållningssätt med förmåga att behålla helhetssyn utan att tappa detaljer. Vidare arbetar du proaktivt och agerar kvalitetsmedvetet. Du är kommunikativ och ser samarbete som en förutsättning för att leverera ett bra resultat.
Vi tror att rätt person kan ha en bakgrund inom arbetsledning eller som platschef inom tex vägdrift/beläggning eller inom mark och anläggning.
Krav för tjänsten är att du innehar B- körkort ( BE, C,CE etc samt YKB är meriterande).
Det här kan vi erbjuda dig
Som gruppchef hos oss på Haninge kommun kommer du få ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Du kommer att ha din huvudsakliga arbetsplats på en av driftorganisationens etableringar, Förrådsvägen i Håga eller Anläggarvägen i Handen.
Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, friskvårdsbidrag, flextid, lediga klämdagar samt möjlighet till semesterväxling. I rollen ges du möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling utifrån behov.
Välkommen med din ansökan!
Vi genomför bakgrundskontroller och chefstester vid samtliga chefsrekryteringar. Dessa genomförs av upphandlad extern leverantör och sker i slutskedet av rekryteringsprocessen.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Under sommarperioden v.27 till v.32 kan det vara längre svarstid än vanligt. Vi tackar dig för ditt tålamod.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
Information om anställningsvillkor och förmåner finns samlad på vår hemsida. Där kan du läsa mer om vad det innebär att vara anställd i Haninge kommun.
Vill du veta mer om oss är du varmt välkommen att titta in på haninge.se/karriar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Kommun
(org.nr 212000-0084), https://www.haninge.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterrassen 2 (visa karta
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136 40 HANDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stadsbyggnadsförvaltningen, Offentlig utemiljö, Drift, Gata Kontakt
Magnus Carlsson magnus.carlsson@haninge.se +4686065372 Jobbnummer
10016614