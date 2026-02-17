Gruppchef inom fukt
2026-02-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Stockholm
Vi söker nu en gruppchef till ett självgående och kompetent gäng fuktkonsulter. Är du en erfaren fuktkonsult och är nyfiken på en roll där du får stötta kollegor, utveckla teamet och bidra till affären - utan att släppa det tekniska? Hör gärna av dig.
Vad du kommer att göra
Som gruppchef hos oss får du en kombinerad roll, där du både leder medarbetare och jobbar operativt i uppdrag. Du har det strategiska ansvaret för 8 konsulter som arbetar med exempelvis fuktmätningar, fuktsäkerhet och fuktskadeutredningar.
Du ansvarar exempelvis för resursplanering och kompetensutveckling inom teamet samt utgör ett stöd för gruppen avseende nya och befintliga kundrelationer. Parallellt arbetar du ungefär 50% i uppdrag som fuktkonsult, där du stöttar våra kunder i allt från projektering till riskbedömningar och ronder. Du är både en teknisk expert och ett bollplank - för såväl kunder som kollegor.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda, coacha och utveckla teamet
Arbeta som fuktkonsult i uppdrag
Vara tekniskt sakkunnig inom fukt
Bidra till kundkontakter, affärsutveckling och samverkan inom bolaget
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som fuktkonsult eller fuktsakkunnig
Har arbetat med fuktrelaterade frågor i byggprojekt
Är trygg i rollen som uppdragsansvarig konsult
Vill ta ansvar för ett team och stötta andra i deras utveckling
Har en eftergymnasial utbildning inom relevant område
Meriterande om du
Är byggdoktor eller diplomerad fuktsakkunnig
Har arbetar som gruppchef, gruppledare, teamleader eller liknande
Därför ska du välja Sustera
Möjlighet att påverka en hållbar framtid i bygg- och fastighetsbranschen
En kultur som präglas av samarbete, nyfikenhet, stöttning och kunskapsdelning
Flexibla arbetsvillkor, hybridarbete och goda utvecklingsmöjligheter
Konkurrenskraftiga förmåner, inklusive friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring, pensionspaket och föräldratillägg
Läs mer om oss och våra tjänster på:www.sustera.se
Ansökan & kontakt
Placering: Gårdatorget 1, Göteborg Startdatum: Enligt överenskommelse Kontakt, intern rekryterare: mikael.vikionkorpi@sustera.com
Redo för nästa steg? Sök rollen idag - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Sustera AB
Gårdatorget 1 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
