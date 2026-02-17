Gruppchef inom energi och miljö
2026-02-17
Vill du fortsätta utvecklas som energi- eller miljökonsult samtidigt som du leder och stöttar ett team med både juinora och seniora konsulter? Vi söker dig som vill kombinera din specialistroll med personal- och affärsansvar. Låter det som något för dig? Då vill vi gärna höra från dig!
Vad du kommer att göra
Som gruppchef för vår energi- och miljögrupp driver du arbetet med utvecklings- och lönesamtal, resursplanering samt kompetensutveckling inom gruppen. Du har det strategiska ansvaret för en grupp bestående av 10 konsulter som arbetar med exempelvis samordning, energiberäkningar, radon, miljöinventeringar samt energikartläggningar. Det innefattar även samordning med övriga grupper och regioner.
Du arbetar även parallellt som konsult i uppdrag med en beläggning på omkring 50% och med fokus på energi- eller miljösamordning, där du blir en nyckelperson i att hjälpa kunder nå sina hållbarhetsmål. Genom din samlade erfarenhet och kompetens är du en rådgivande expert gentemot kunder samtidigt som du utgör ett bollplank till dina kollegor. Sammantaget utgör du som gruppchef och konsult en central länk för området energi och miljö.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda, coacha och utveckla gruppens medarbetare
Arbeta som energi- eller miljökonsult i uppdrag
Fördela gruppens resurser samt regelbundet följa upp utfall
Bidra till kundkontakter, affärsutveckling och samverkan inom bolaget
Vi söker dig som
Besitter flera års erfarenhet som energi- eller miljökonsult
Har arbetat med miljöcertifieringssystem, klimatrisker, miljöinventeringar eller liknande
Är trygg i rollen som uppdragsansvarig konsult
Vill ta ansvar för ett team och stötta andra i deras utveckling
Har relevant utbildning inom miljö, energi, teknik eller motsvarande
Meriterande om du
Är certifierad i något av de vanligaste certifieringssystemen
Tidigare har varit gruppchef, gruppledare, teamleader eller liknande
Därför ska du välja Sustera
Möjlighet att påverka en hållbar framtid i bygg- och fastighetsbranschen
En kultur som präglas av samarbete, nyfikenhet, stöttning och kunskapsdelning
Flexibla arbetsvillkor, hybridarbete och goda utvecklingsmöjligheter
Konkurrenskraftiga förmåner, inklusive friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring, pensionspaket och föräldratillägg
Läs mer om oss och våra tjänster på:www.sustera.se
