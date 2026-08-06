Gruppchef Anläggningsteknik
Stockholm Exergi AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2026-08-06
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Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag och vi är ca 850 medarbetare som varje dag arbetar för att minska stockholmarnas klimatpåverkan. Vi värmer över 800 000 stockholmare och vårt 300 mil långa fjärrvärmenät är navet för de samhällsnyttor som vi skapar. Vi har nu påbörjat bygget av en anläggning för koldioxidinfångning vid vårt biokraftvärmeverk i Värtan, med potential att fånga in 800 000 ton koldioxid per år, vilket är mer än vad Stockholms vägtrafik släpper ut under samma period. Vi behöver fler duktiga medarbetare och hoppas att du vill vara med oss på vår Exergiresa.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vill du ta ett helhetsgrepp om anläggningars livscykel och samtidigt leda utvecklingen av ett modernt och effektivt underhållsarbete?
I rollen som gruppchef ansvarar du för att säkerställa en stabil och optimerad anläggningsprestanda genom ett strukturerat och framåtblickande underhållsarbete. Du arbetar strategiskt med en tidshorisont på flera år framåt och med ett kontinuerligt fokus på att balansera kostnad, risk och prestanda. Som en del av Teknik- och Underhållsgruppen omsätter du övergripande mål till konkreta aktiviteter och driver genomförandet tillsammans med din organisation. Du leder och utvecklar underhållsarbetet ur ett tydligt assetperspektiv där livscykeloptimering är central. Du ansvarar för att planera och utveckla det förebyggande underhållet, samtidigt som du initierar, driver anläggningsändringar från behov till genomförd lösning.
Vidare ansvarar du för att verksamheten levererar med hög kvalitet, god arbetsmiljö och stark leveransförmåga. Du arbetar aktivt med leverantörer och upphandlingar samt säkerställer att ekonomin är i balans genom budgetansvar och långsiktigt prognosarbete. En viktig del av rollen är att analysera anläggningshistorik och status för att möjliggöra datadrivna beslut som stärker anläggningens utveckling över tid.
Som ledare har du personalansvar för ett team om cirka 5–15 ingenjörer. I rollen som gruppchef önskar jag se ett engagerat ledarskap som strävar efter att utveckla både individer och arbetssätt. Du trivs i en roll där du får kombinera teknik, struktur och ledarskap i en arbetsroll som är prestigelöst. Vi erbjuder en nyckelroll där du får stort inflytande över både strategi och operativ leverans, med möjlighet att på riktigt påverka hur framtidens underhåll bedrivs och hur anläggningens långsiktiga värde utvecklas.
Rollen är en tillsvidareanställning och avser dagtidsarbete med utgångspunkt i vår anläggning i Högdalen.
Observera att arbete kommer ske i säkerhetsklassad miljö, varför du kommer behöva genomgå en säkerhetsprövning för denna roll.
Varför jobba med mig?
Som ledare är jag engagerad, målinriktad och prestigelös. Jag tror på ett ledarskap som bygger på förtroende, delaktighet och tydliga mål, där människor får möjlighet att växa och ta ansvar. De bästa resultaten skapas genom samarbete, olika perspektiv och ett öppet förhållningssätt.
Jag söker dig som är självgående, nyfiken och vill utvecklas tillsammans med andra. Du tar ansvar, värdesätter samarbete och bidrar till teamets gemensamma framgång.
Stefan Karlsson, chef Taktiskt Underhåll
Vem är du som person?
Alla som jobbar hos oss måste vara nyfikna, ta initiativ och ansvar. För just den här rollen finns några egenskaper som är extra viktiga:
Mål och resultatorienterad - Ditt arbete präglas av tydliga mål och ett starkt fokus på att uppnå dem. Du prioriterar och agerar med mål och resultat i sikte.
Tydlig - Du kommunicerar tydligt och ser till att alla förstår vad som förväntas. Du följer upp och säkerställer att inget faller mellan stolarna.
Affärsmässig - Förstår och tillämpar affärsmässiga principer. Fokuserar på kostnader, intäkter och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv.Publiceringsdatum2026-08-06Kvalifikationer
B-körkort.
Svenskt medborgarskap.
Teknisk högskola eller motsvarande utbildning i kombination med för rollen relevant arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av arbete som chef/ledare.
Erfarenhet av arbete med budgetansvar.
Erfarenhet av arbete med olika anläggningsperpektiv.
Erfarenhet av arbete med komplex teknik.
Erfarenhet av arbete med arbetsmiljö.
God kommunikativ förmåga och kan uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
God teknisk kunskap inom underhåll.
Nyfiken på oss eller våra anläggningar?
Ingen dag är den andra lik, vilket också är det jag tycker gör jobbet så roligt. Ena dagen kan jag till exempel hålla i en utbildning inom grundorsaksanalyser, den andra sitter jag med ledningsgrupper och stöttar i det strategiska arbetet. Jag projektleder även en hel del. Några exempel på vad jobbet innebär är att coacha och träna medarbetare i nya arbetssätt, metoder och verktyg, förändringsledning och processutveckling säger Eva, gruppchef för analys och produktionsanalys.
Vi är fler kollegor som gärna vill ge en inblick i vårt arbete. https://www.stockholmexergi.se/jobba-hos-oss/traffa-dina-framtida-kollegor/
Två av våra anläggningar kan du dessutom besöka virtuellt. Gå in på https://web.tours/exergi-vartaverket/
eller https://www.stockholmexergi.se/virtuell-bristaverket
Det fungerar i både dator och mobil.
Rekryteringsprocessen
Mer nyfiken på hur rekryteringsprocessen går till? https://www.stockholmexergi.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocess/
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna genomföra rekryteringsprocessen korrekt och effektivt. http://www.stockholmexergi.se/personuppgifter.
Inför anställning till Stockholm Exergi genomför vi alltid bakgrundskontroll. https://www.stockholmexergi.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocess/.
Vi arbetar för att främja mångfald och inkludering, inte minst när vi rekryterar. https://www.stockholmexergi.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/.
Vill du läsa mer om fackklubbar vid Stockholm Exergi? https://www.stockholmexergi.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocess/
För frågor om tjänsten, se kontaktuppgift till rekryterande chef nedan. Frågor om rekryteringsprocessen får du gärna mejla till mailto:rekrytering@stockholmexergi.se
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Välkommen med din ansökan senast 9 augusti. (Urval och intervjuer sker löpande)
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tas tillvara. Vi jobbar enbart med inkluderande rekrytering och har en nolltolerans mot diskriminering på våra arbetsplatser. Oavsett religion, ålder, etnicitet. funktionsförutsättningar eller könstillhörighet är du en värdefull och respekterad medarbetare. Bra personer känner ofta bra personer – dela gärna annonsen om du har en vän som skulle älska det här jobbet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Exergi AB
(org.nr 556016-9095)
115 42 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Exergi Kontakt
Chef Taktiskt Underhåll
Stefan Karlsson stefan.karlsson@stockholmexergi.se Jobbnummer
10024022