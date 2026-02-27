Grundskollärare i Textilslöjd till Söderhamns kommun
Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Norrtullsskolan 7-9 / Grundskollärarjobb / Söderhamn Visa alla grundskollärarjobb i Söderhamn
2026-02-27
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Norrtullsskolan 7-9 i Söderhamn
Nu söker vi en legitimerad lärare i textilslöjd till åk 6-9 på Norrtullskolan.
Vill du vara med och bygga en skola där trygghet, studiero och höga förväntningar går hand i hand? Vi söker dig som vill göra skillnad - varje dag.
Vid starten av HT26 slås Vågbroskolans åk 6-9 ihop med Norrtullskolans åk 6-9. Det innebär att vi bildar en helt ny 6-9-enhet i Norrtullskolans lokaler.
Ditt uppdrag
Som textilslöjdslärare på Norrtullskolan ansvarar du för undervisning i textilslöjd för elever i årskurs 6-9. Du inspirerar och vägleder eleverna i deras kreativa och praktiska utveckling, samt planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån styrdokument och elevernas individuella behov. I ditt arbete ingår att skapa en trygg, stimulerande och inkluderande lärmiljö där alla elever får möjlighet att utveckla sina färdigheter och sitt intresse för textilslöjd. Du samarbetar med kollegor i arbetslag och ämnesgrupper och är delaktig i skolans gemensamma utvecklingsarbete.
Beskrivning av arbetsplatsen
Norrtullskolan blir en ny 6-9-enhet med en tydlig ambition: att vara en trygg och inkluderande skola där både elever och medarbetare trivs, utvecklas och lyckas tillsammans. Hos oss är alla varandras arbetsmiljö - vi möter varandra med respekt, ansvarstagande och professionalism. Vi arbetar utifrån tydliga värderingar och har ett starkt elev- och medarbetarfokus.
Vi tror på studiero, höga förväntningar, trygghet och goda relationer. Balans mellan hälsa och lärande är viktig, och vi präglas av tillit, transparens och ärlig kommunikation. Hos oss erbjuds du en arbetsplats med samarbete och öppenhet, där du har möjlighet att påverka och utvecklas. Vi vill att både elever och medarbetare ska trivas och vilja vara här - varje dag.
Din kompetens
Vi söker dig som drivs av att sätta mål och nå resultat, och som ser möjligheterna i att motivera och engagera varje elev. Du har en naturlig förmåga att bygga trygga och förtroendefulla relationer, både till elever och kollegor, vilket bidrar till en positiv och utvecklande arbetsmiljö. Ditt pedagogiska engagemang gör att du kan anpassa undervisningen så att varje elev får möjlighet att växa utifrån sina förutsättningar. Med ett tydligt ledarskap i klassrummet skapar du ordning, arbetsro och en miljö där alla kan lyckas.
För tjänsten krävs lärarlegitimation med behörighet i textilslöjd för årskurs 6-9.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.https://www.soderhamn.se/jobb
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/64". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns kommun
(org.nr 212000-2353) Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Norrtullsskolan 7-9 Kontakt
Åsa Jääger 0270-75671 Jobbnummer
9766730