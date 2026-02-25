Grundskollärare Fryele skola
2026-02-25
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.
Fryele skola är en F-6 skola med ett integrerat fritidshem som ligger ca 1 mil utanför Värnamo i en naturskön miljö på landet och har skog och vatten precis inpå knutarna.
Detta innebär att det finns stora möjligheter till undervisning och verksamhet utomhus. Skolan har ca 40 elever varav ca 20 är inskrivna på fritidshemmet.
Fryele skola ingår i Enehagens skolområde. Fryeles elever på mellastadiet får sin undervisning i de praktisk estetiska ämnena på Enehagens skola. Skolan leds av rektor Anna Lindsten som arbetar på skolan någon dag i veckan eller del av dag. ENE/FRY:s elevhälsoteam består av rektor, kurator, specialpedagog, speciallärare, skollogoped samt skolpsykolog, där delar av teamet finns på skolan under veckan. Fryeles elever i åk 4-6 har möjlighet till ett mindre skolbibliotek i Fryele skola men får under veckan vid sin vistelse på Enehagens skola undervisningstid av utbildad skolbibliotekarie i skolbiblioteket på Enehagens skola.
Vi arbetar för ett positivt klimat där såväl elev som personal ska känna glädje att komma till skolan och fritids genom att arbeta med fokus på både gruppen och individen.Dina arbetsuppgifter
Lärare med undervisning främst mot åk 4-6. Du kommer att arbeta i åldersblandad samt åldershomogen klass både på egen hand och i samverkan med annan lärare, skolresurs och eller lärare i fritidshem. Beroende på vad du har för behörighet kan vi vara flexibla i tjänstens innehåll vad gäller exempelvis ämnen och årskurs. Kvalifikationer
Vi söker dig som har behörighet att undervisa i årskurs 4-6. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att möta elever utifrån deras olika behov. Du är engagerad, kreativ och ser möjligheter i det pedagogiska arbetet.Anställningsvillkor
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Intervjuer sker löpande.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
