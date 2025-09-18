Grundskollärare årskurserna 4-6
Stenungsunds Montessori Ekonomiska Fören / Grundskollärarjobb / Stenungsund Visa alla grundskollärarjobb i Stenungsund
2025-09-18
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stenungsunds Montessori Ekonomiska Fören i Stenungsund
Nu söker vi dig som är legitimerad lärare till arbetslag 4-6 på Stenungsunds Montessoriskola.
Stenungsunds Montessoriskola är en fristående skola som drivs av en ekonomisk förening utan vinstintresse. Vi består av två stycken enheter, en förskola och en grundskola med årskurserna F-9 samt ett fritidshem. Vi har ca 210 stycken elever i F-9. Skolan är belägen i centrala delen av Stenungsund bara några meter från buss- och tågstationen.
Vi ser helst att du är behörig i att undervisa i ämnena matematik, teknik och no-ämnena. Undervisningsansvaret ligger främst i årskurs 4 där du även har mentorsansvaret tillsammans med en kollega.
Vi arbetar med att elevhälsan börjar i klassrummet. Elevernas trygga och positiva relation med oss vuxna bidrar till trygghet, studiero och hög måluppfyllelse. Detta innebär att vi på skolan har en mycket lugn och trygg lärmiljö där varje elev har möjlighet att utvecklas på individnivå.
Vi är stolta över att vara en Montessoriskola. Vi ser att elevernas utveckling både kunskapsmässigt och socialt har en mycket fin progression pga. av att vi utgår från Montessoripedagogiken. Har du Montessoriutbildning är det meriterande men det är inget hinder att söka tjänsten om du inte har utbildningen men är intresserad av att vidareutbilda dig. Skolan erbjuder varje medarbetare att genomföra montessoriutbildningen. Skolan står för kostnaderna och den tid som behövs för en kvalitativ utbildning.
Är det du som får tjänsten hos oss kommer du att få arbeta på en skola med ett lugnt och härligt arbetsklimat där eleven och utveckling av verksamheten står i centrum. Dina nya kollegor har alla hög kompetens och lång erfarenhet.
Intervjuer sker löpande och tillträde till tjänsten sker efter överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: daniel.magnusson@stenungsundsmontessori.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare 4-6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds Montessori Ekonomiska Fören
Kyrkvägen 1 (visa karta
)
444 31 STENUNGSUND Arbetsplats
Stenungsund Montessoriskola Kontakt
Rektor
Daniel Magnusson daniel.magnusson@stenungsundsmontessori.se 0703770715 Jobbnummer
9516071