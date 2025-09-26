Grundskollärare åk 7-9, Idrott/SO
Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Tjänsten är placerad på Örkenedskolan, en F-9-skola som ligger i Lönsboda
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning i idrott och SO-ämnen för åk 7-9 samt delat mentorskap i åk 7.
Du som söker skall vara intresserad av att skapa en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar elevers utveckling och lärande.
Den pedagogiska verksamheten utgår från varje elevs förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Som pedagog förstärker du elevernas skoldag genom att inspirera, organisera och genomföra strukturerad undervisning samt stödja elevernas sociala utveckling. Du stödjer eleverna och skolan att bli en trygg, stimulerande och lärorik miljö under skoldagen.
Du ingår i ett arbetslag som består av ämneslärare, specialpedagog, elevcoach, elevassistent och studiehandledare. Tillsammans med lokal elevhälsa och skolledning utvecklar ni en stimulerande och trivsam verksamhet.
I vårt arbetssätt utgår vi ifrån tvålärarsystem och kollegialt lärande som sker både individuellt och i arbetslaget. Det pågår ett spännande utvecklingsarbete med målsättning att skapa en fortbildningskultur där pedagoger stöttar varandra i utvecklingen av en god skola.
Vi förväntar oss att du har ett starkt engagemang i att driva och utveckla digitala och språkutvecklande metoder. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet, enskilt och tillsammans med andra, samt håller dig uppdaterad kring ny forskning, händelser i omvärlden samt ser utvecklingsmöjligheter i verksamhetenKvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning, examen och legitimation som grundskollärare med behörighet att undervisa i idrott och SO på högstadiet. Vi fäster stor vikt vid dina erfarenheter av planering, undervisning och bedömning i det pedagogiska arbetet.
Du ska vara väl förtrogen med de lagar och regler som styr i skolan såväl som läroplan och kursplaner samt har förmågan att omsätta detta i praktiken. Du skall ha mycket god känsla för service och tycker om att möta människor.
Du känner dig trygg och trivs i din yrkesroll, är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Vidare har du bra samarbetsförmåga, ett positivt förhållningssätt och gott bemötande.
Du har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift, samt har lätt för att skapa goda relationer.
Vi värderar flexibilitet och engagemang högt.
Kunskaper i att använda digital teknik i undervisningen, i de program som ingår i Office365, är extra meriterande. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.
Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
