Grundmall (Komplett barn under 18)

Aberia AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala
2026-03-18


Personlig assistent sökes till 4-årig pojke i Uppsala - ett arbete med stort ansvar och stor betydelse

Det här är ett arbete för dig som vill göra verklig skillnad i ett barns liv. Rollen innebär ett stort ansvar där din närvaro, ditt engagemang och din förmåga att skapa trygghet är avgörande i pojkens vardag.

Arbetet sker i pojkens hem i nära samarbete med hans föräldrar. Tjänsten är deltid med möjlighet att arbeta upp till cirka 75 %, och arbetstiderna är främst kvällar, nätter och helger.

Om rollen

Som personlig assistent blir du en viktig del av pojkens vardag. Ditt uppdrag handlar om mer än praktiskt stöd - det handlar om att skapa trygghet, närhet och stabilitet.

Du hjälper pojken i vardagen, finns nära i omsorg och vila och stöttar till lek och aktivitet. Rollen kräver att du är uppmärksam, inkännande och vill lära känna pojkens sätt att kommunicera och uttrycka sina behov.

Pojken har ett stort behov av närhet för att känna sig trygg, därför är din förmåga att skapa lugn, tillit och förtroende central i arbetet.

Grundläggande krav

Vi söker dig som:

Talar svenska

Är rökfri

Orkar med tunga lyft

Kan arbeta i ett hem där det finns katt

Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas och fungera i rollen tror vi att du är en person som är:

Engagerad - du har pojkens bästa i fokus

Lyhörd - du är uppmärksam och vill förstå hans små signaler

Lekfull - du kan möta honom i lek och vardagliga aktiviteter

Ansvarstagande och pålitlig - du förstår vikten av stabilitet och kontinuitet

Varm och omhändertagande - du skapar trygghet genom din närvaro

Kommunikativ - du vågar ställa frågor och uppskattar ett öppet samarbete med familjen

Registerkontroll

I samband med anställning krävs att du kan uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Detta sker enligt Lag (2010:479) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

Registerkontrollen är en viktig del i arbetet med att säkerställa en trygg och säker miljö för barn.

För att trivas och växa i yrket som personlig assistent krävs en välgrundad människosyn om alla människors lika värde, mod, engagemang och en vilja att göra skillnad för någon annan. God självkännedom, lyhörd och flexibilitet är också viktiga egenskaper.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5699feec-8dac-4bf9-ae58-ef404".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Aberia AB (org.nr 559084-9583), https://www.aberia.se
Ej angivet (visa karta)
112 59  UPPSALA

Arbetsplats
Aberia Personlig Assistans

Kontakt
Alexander Silow
alexander.silow@aberia.se

Jobbnummer
9804693

