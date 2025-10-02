Grundlärare i fritidshem till Oxbacksskolan
Södertälje kommun / Pedagogjobb / Södertälje Visa alla pedagogjobb i Södertälje
2025-10-02
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
"Vi lär oss för livet, tillsammans lyckas vi!"
Oxbacksenheten består av två kommunala skolor, Oxbacksskolan (F-3) och Mariekällskolan (4-9). Båda skolorna ligger centralt i Södertälje kommun och har högt söktryck. Idag har vi ca 800 elever och 85 anställda. Vi är en mångkulturell skola och arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra arbetssätt för att möta alla elevers behov.
Lärande och trygghet står i fokus och vi på skolan arbetar regelbundet med resultat- och närvarouppföljning av alla elever där du som medarbetare har en central roll. Vi har ett aktivt elevhälsoteam på skolan som stöttar såväl elever som personal i det dagliga arbetet. Skolans värdegrund vilar på en ansvarskultur där det är viktigt att alla är med och definierar behoven och tillsammans prioriterar efter de resurser som finns. Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
I rollen som grundlärare i fritidshem hos oss på Oxbacksskolan är du en nyckelperson i det sociala arbetet på skolan. Du ingår i elevhälsoteamet på skolan där du i din profession bidrar i arbetet med framför allt närvarouppföljning och ett främjande trygghetsarbete.
Du tillhör fritidshemmets arbetslag och du planerar, genomför och utvärderar rast- och eftermiddagsaktiviteter i nära samarbete med kollegor. I rollen ingår även att stötta och vägleda elever på grupp- och individnivå samt skapa och upprätthålla god kontakt med vårdnadshavare. Du utreder och följer upp kränkningsanmälningar, tar initiativ till insatser och samverkar med externa aktörer vid behov. Du kan även stötta kollegor och elevassistenter i deras arbete.
Tillsammans med skolledningen, EHT och trygghetsteamet samarbetar vi i alla led på skolan för alla elevers rätt till lärande, trygghet och utveckling under hela skoldagen.
Vem är du?
• Du är legitimerad grundlärare mot fritidshem
• Du är tydlig och trygg i ditt ledarskap och upprätthåller goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare och personal
• Du utgår från elevernas styrkor har en övertygelse om att alla kan lyckas med rätt stöd
• Du planerar aktiviteter utifrån alla elevers olika behov och förutsättningarDina personliga egenskaper
• Du är strukturerad och ansvarstagande
• Du är prestigelös och ser på arbetet med eleverna som ett lagarbete där var och en har en viktig roll
• Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av arbete inom skolan men även nyexaminerade är välkomna att sökaKvalifikationer
• Du är legitimerad lärare i fritidshem
• Du är väl förtrogen med styrdokumenten och skolan som organisation
Meriterande:
• God kännedom om NPF samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
• Erfarenhet av systematiskt arbete med närvaro och trygghet i skolan, t.ex. som socialpedagog
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
• En utvecklande roll i fantastiska, K-märkta lokaler centralt i Södertälje
• En verksamhetsnära skolledning och EHT
• Pedagogisk lunch
• Medarbetarförmåner i Södertälje kommun, t.ex. friskvårdsbidrag (3000 kr/år)
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:https://www.sodertalje.se/formaner
Tjänsten avser ett vikariat på 100%.
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster som kräver registerkontroll. Ett registerutdrag (bakgrunds- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Kontakt
Biträdande rektor
Daniella Lööf daniella.loof@skolasodertalje.se 08-523 049 65 Jobbnummer
9536527