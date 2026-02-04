Grundlärare i fritidshem till Lindeborgsskolan
2026-02-04
Ref: 20260251 Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi grundlärare i fritidshem till Lindeborgsskolan!
Arbetslaget består av engagerade/kunniga/drivna medarbetare som ser fram emot ditt deltagande i planeringen av det pedagogiska arbetet. I din roll ansvarar du för att planera, undervisa och bedöma eleverna i vårt fritidshem. Utifrån läroplanen och våra styrdokument skapar du en miljö i fritidshemmet som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling. Som grundlärare i fritidshem hos oss ska du också arbeta för att erbjuda våra elever en meningsfull fritid. I det ingår det att uppmuntra till allsidiga kontakter, social gemenskap och att stärka grupprelationer. Under tiden våra elever går i skolan samverkar du med vår skolpersonal. Det kan även bli aktuellt att du själv bedriver undervisning i ett eller flera ämnen under elevernas skolgång. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundlärare i fritidshem. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från yrket. Du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och vet hur du på ett effektivt sätt tillämpar dessa i det dagliga arbetet. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga som gör att du självständigt kan leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärmiljö, för våra elever, under hela dagen. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg.
Om arbetsplatsen
Lindeborgsskolan ligger i utkanten av Malmö med närhet till grönområden och Hyllie station. Vi är en F-9 skola med två paralleller på låg- och mellanstadiet samt fyra paralleller på högstadiet. Här går ca 700 elever varav ungefär 210 är inskrivna på fritids. Här erbjuds du ett gott arbetsklimatet och ett trevligt kollegium. Vi har höga förväntningar på oss själva, varandra och eleverna och erbjuder en stabil skola med god kvalitet. Vi arbetar aktivt med vårt kvalitetsarbete för att hela tiden utveckla vår verksamhet och ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas så långt som möjligt.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 27/4 2026 eller enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
