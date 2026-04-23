Grundlärare 4-6 - Sofielundsskolan
Sollentuna Kommun / Grundskollärarjobb / Sollentuna Visa alla grundskollärarjobb i Sollentuna
2026-04-23
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollentuna Kommun i Sollentuna
, Järfälla
, Sundbyberg
, Stockholm
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. Sollentunas kommunala skolor når goda elevresultat och har höga trygghetssiffror tack vare fantastiska medarbetare. Genom att använda sig av forskning och beprövad pedagogik siktar vi mot ännu högre kvalitet för att stimulera barns och ungdomars kreativitet och lärande. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv.
Sofielundsskolan är en F-9-skola med hög ambition och stort hjärta, belägen i ett område med rika möjligheter. Skolans upptagningsområde tillför en mångkulturell, variationsrik och varm atmosfär. Här arbetar vi för att varje elev ska lyckas, oavsett bakgrund.
Som grundlärare i årskurs 4-6 planerar, genomför och utvecklar du undervisningen utifrån läroplanen och arbetar målmedvetet för att skapa struktur, studiero och lust att lära.
Tjänsten omfattar mentorskap, där du får en central roll och följer elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling över tid.
Du ingår i ett engagerat arbetslag med nära samarbete kring undervisning, pedagogiska frågor och skolutveckling. I uppdraget ingår att arbeta med bedömning, betygssättning och nationella prov.
Det här är en roll för dig som trivs med ansvar, samarbete och långsiktighet - och som vill arbeta på en välkomnande skola med högt engagemang.Kvalifikationer
För att trivas i rollen är du strukturerad, stabil och självgående i ditt arbetssätt. Du har god samarbetsförmåga och är relationsskapande i mötet med elever och kollegor.Kvalifikationer
Legitimerad grundlärare åk 4-6
Behörighet inom Sv, Ma, NO och Tk.
Bekväm med att använda digitala verktyg i arbetet.
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta i skola.
Tidigare erfarenhet av mentorskap.
Erfarenhet av betygssättning.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Inför anställning kontrolleras utdrag ur polisens belastningsregister.
Intervjuer kommer att hållas på plats i Turebergshuset den 21 maj. Skicka gärna in din ansökan redan idag.
Vi erbjuder
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134), https://sollentuna.varbi.com
Turebergs Torg 1 (visa karta
)
191 86 SOLLENTUNA Kontakt
rekryterare
Akim Kraft akim.kraft@sollentuna.se 073-9152437 Jobbnummer
9871353