Grums: Maskinoperatör med erfarenhet av lackering
Jobbakuten Väst AB / Lackerarjobb / Grums Visa alla lackerarjobb i Grums
2025-10-04
, Karlstad
, Säffle
, Hammarö
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbakuten Väst AB i Grums
, Karlstad
, Säffle
, Hammarö
, Kil
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-04Dina arbetsuppgifter
Pulverlackerar legoprodukter för inomhus- och utomhusbruk.
Planerar och utför arbetet själv utifrån färg, produkt och kapacitet.
Understöd för logistik, emballering och packning inför leverans till kund.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som maskinoperatör, CNC-operatör eller liknande.
Har känsla för detaljer och kvalitet, gillar att ta i.
Har erfarenhet av lackering eller motsvarande utbildning är ett plus.
Trivs med fysiskt arbete, självständigt arbete och grupparbete.
Kan hantera många arbetsmoment samtidigt och förstå flöden.
Är lösningsfokuserad och kvalitetsmedveten.
Har truckkort och erfarenhet av truckkörning.
Extra meriter:
Teknisk förståelse, kan läsa ritningar.
Erfarenhet av blästring.Dina personliga egenskaper
Ansvarstagande, målmedveten, flexibel, positiv och ordningsam.Övrig information
Löpande urval, endast kontakt vid lämplig profil.
6 månaders provanställning, kollektivavtal.
Dagtid: 07:00-16:00.
Modern verkstadsmiljö med trevliga kollegor. Ersättning
Enl. avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbakuten Väst AB
(org.nr 556622-8846), http://www.jobbakuten.se Arbetsplats
Jobbakuten Åmål Jobbnummer
9540712