Ground Operation-Karlshamn
TT-Line AB / Rese- och trafikjobb / Karlshamn Visa alla rese- och trafikjobb i Karlshamn
2026-05-05
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TT-Line AB i Karlshamn
, Trelleborg
, Vellinge
eller i hela Sverige
Ground Operation Karlshamn
TT-Line AB söker nu en medarbetare till vår Ground Operation, check-in, i Karlshamn.
Vi söker en pålitlig och serviceinriktad medarbetare som är dedikerad till att ge våra kunder den bästa servicen när de går ombord på våra fartyg. Tjänsten innebär arbete tidiga morgnar, kvällar och helger, beroende på våra fartygs avgångar från Karlshamn hamn. Vi behöver någon som kan börja så snart som möjligt för intern utbildning, och rekryteringen pågår kontinuerligt, så ansök utan dröjsmål.
Ground Operation är baserat i Karlshamn, och det är en fördel om du bor i närheten. I den här rollen kommer du att assistera kunder med bokningar och incheckningar, med varierande arbetstider under veckan beroende på våra operativa behov.Publiceringsdatum2026-05-05Kvalifikationer
Du är välkomnande och positiv, och representerar TT-Line genom att möta och hjälpa hundratals resenärer med en serviceinriktad inställning.
Du förblir flexibel och lugn under stress, och arbetar bra både självständigt och i team.
Du tar initiativ, är noggrann och hanterar dina ansvarsområden med en stark arbetsmoral.
Du har tidigare erfarenhet av kundservice och är öppen för att lära dig nya datasystem.
Du har goda språkkunskaper, med flytande svenska och engelska som ett krav; ytterligare språk som tyska, polska eller litauiska är meriterande.
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan så snart som möjligt.
TT-Line AB is now looking for an employee for our Ground Operation, check-in, in Karlshamn.
We are seeking a reliable and service-minded employee dedicated to providing top-notch service to our customers boarding our ships. The role involves working early mornings, evenings, and weekends, based on our ships' departures from Karlshamn harbor. We need someone available to start as soon as possible for in-house training, with recruitment ongoing, so apply without delay.
Ground Operation is based at the port of Karlshamn, and living nearby is a plus. In this role, you'll assist customers with bookings and check-ins, with shifts varying throughout the week depending on operational needs.
Qualifications:
You are welcoming and positive, representing TT-Line by meeting and assisting hundreds of travelers with a service-oriented approach.
You stay flexible and calm under pressure, working well both independently and as part of a team.
You take initiative, are thorough, and handle responsibilities with a strong work ethic.
You have prior experience in customer service and are open to learning new computer systems.
You possess strong language skills, with fluent Swedish and English as a must; additional languages like German, Polish, or Lithuanian are a plus.
We look forward to receiving your application as soon as possible. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: manuela.schreiber@ttline.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123981". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tt-Line AB
(org.nr 556063-7828)
374 31 KARLSHAMN Arbetsplats
TT-Line Kontakt
Ground Operations Manager
Manuela Schreiber manuela.schreiber@ttline.se +46 730689214 Jobbnummer
9891115