Grisskötare
2026-01-28
Spångboda Lantbruk AB söker fler medarbetare till sin smågrisuppfödning. Besättningen består av suggor med gott hälsoläge och hög produktivitet. Gården har nyligen avslutat en expansion och är idag en av norra Europas modernaste grisgårdar.
Grundläggande krav för att söka:
• B-körkort (utökad behörighet kan vara ett plus)
• Du ska ha en fullständig gymnasieutbildning med inriktning inom naturbruk eller liknande utbildning på högskole-/universitetsnivå.
• Tidigare arbetserfarenhet av gris eller andra lantbruksdjur ses som meriterande.
• Du ska ha vana av att hantera någon typ av lantbruksdjur/större djur (gris, häst, ko, får etc.)
• Grundläggande språkkunskaper i Engelska då flertalet medarbetare är helt engelskspråkiga.
Den personlighetstyp vi söker är:
• Ambitiös
• Noggrann
• Lättlärd
• Hjälpsam
• Ha god fysik och kondition
• Tycker om ett arbetstempo som periodvis är högt och krävande
• Välfungerande socialt i grupp med andra människor
Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar skötsel av allt från nyfödda smågrisar till vuxna suggor och galtar.
Spångboda Lantbruk AB finns strax utanför Frövi, ca tre mil norr om Örebro.
För mer information eller ansökan, kontakta Förman Ann Skoglund på e-post: ann_skoglund@live.se
Spångboda Lantbruk AB är ett familjeägt företag som består av en specialiserad smågrisproduktion och en växtodling på ca 250 ha. Grisproduktionen bedrivs i moderna stall med en god arbetsmiljö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: ann_skoglund@live.se Arbetsgivarens referens
