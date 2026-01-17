Grisskötare
2026-01-17
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige
Nu söker vi på Högebo Gård en ny medarbetare till vårat arbetslag med grisarna.
Även sommarjobbare är av intresse!
Gården är belägen uppe på vackra Kinnekulle, Götene kommun.
Helintegrerad grisproduktion med 1200ha brukad åkermark
Vi har 280 suggor integrerat med 2000 slaktsvinsplatser.
Tjänsten är på 100% med helgtjänstgöring var tredje helg.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i grisproduktion, dock är det viktigaste att du är genuint intresserad av djur med gott djuröga, positiv och nyfiken på att lära dig arbetet med grisarna.
Du skall kunna arbeta både självständigt samt tillsammans med andra.
Arbetstiderna är dagtid med helgarbete var tredje helg.
Du skall behärska svenska i tal och skrift.
Tillträde samt lön efter överenskommelse.
B-kort är att föredra då det inte går någon kollektivtrafik i närheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: kinnehybrid@yahoo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högebo Gård AB
(org.nr 556539-6214)
Österplana Högebo Gård (visa karta
)
533 94 HÄLLEKIS Kontakt
Karin Pettersson kinnehybrid@yahoo.se 0702717191 Jobbnummer
9690032