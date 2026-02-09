Grillkock till Grekiskt Restaurang
Santorini Grill & Bar AB / Kockjobb / Stockholm
Grekiska Restaurangen Santorini söker kock med flera års erfarenheter, framför allt dig som är positiv, framåt, öppen för att lära dig nya saker. Flexibel och har ett öppet sinne. Kravet är att du är en lagspelare och att du är ödmjuk inför din uppgift.
Språkkrav: Svenska och engelska är vår bas och allt utöver det är ett plus.
Tillträde: omgående.
Skriv ett par rader om dig själv, vad du gör idag. Vi söker nu både heltidsanställd, och extra personal.
Vi ligger i Stockholms city 200 meter från t-centralen.
Du som söker ska brinna för restaurangyrket och ha erfarenhet eller har gymnasial utbildning inom yrket.
Tjänsten är schemalagd samt helger förekommer också.santorinigrill@outlook.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: santorinigrill@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Santorini Grill & Bar AB
(org.nr 556905-9750), https://www.restaurangsantorini.com/ Jobbnummer
9732831