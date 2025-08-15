Gravstenskontrollant sökes!
Vill du ha ett aktivt arbete där varje dag bjuder på nya platser och miljöer? Som inventerare av gravstenar arbetar du måndag till torsdag runtom i Sverige tillsammans med en kollega och utför viktigt säkerhetsarbete. Låter det som det perfekta upplägget för dig?Publiceringsdatum2025-08-15Om tjänsten
Perido söker en gravstenskontrollant till vår kund som arbetar med inventering och säkring av gravvårdar runtom i Sverige. Som inventerare av gravstenar kontrollerar du gravstenar på kyrkogårdar runt om i landet. Tillsammans med en kollega utför ni kontroller där ni bland annat provtrycker stenarna och dokumenterar resultaten. Arbetet är heltid och sker vanligtvis måndag till torsdag, med 10-timmarspass och övernattning på hotell under arbetsdagarna.
Dina egenskaper
För denna roll är noggrannhet viktigt, liksom grundläggande datorkunskaper, eftersom resultaten dokumenteras digitalt på plats. Du bör även vara ansvarstagande, kunna samarbeta väl med din kollega och känna dig bekväm med att resa i tjänsten. Avslutningsvis behöver du vara i god fysisk form eftersom arbetet pågår under många timmar och innebär viss fysisk ansträngning.
Låter detta som en beskrivning av dig? Då tycker vi att du ska skicka in din ansökan redan idag!Kvalifikationer
B-körkort
Klara av viss fysisk ansträngning
Allmänna datorkunskaper
Goda kommunikationsfärdigheter i svenskaTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2025-11-30. Start 2025-09-01.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35379 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
