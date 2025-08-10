Grävmaskinist till Pajala

Grävmaskinister till Pajala - start omgående! Vi söker två erfarna och självgående grävmaskinist er till ett längre uppdrag i Pajala. Arbetet sker i 7/7-skift 18:00-06:00 och vi söker dig som är trygg bakom spakarna samt god erfarenhet av maskinstyrning.
Vi erbjuder: Konkurrenskraftig lön Tjänstepension Gratis boende i våra hus Trygg anställning, moderna maskiner och trevliga kollegor
Vi söker dig som: • Talar flytande svenska • Har erfarenhet av maskinstyrning • Har hög arbetsmoral • Innehar minst B-körkort (gärna med förarbevis)