Grävmaskinist till Pajala

N Kraft Bemanning AB / Maskinförarjobb / Pajala
2025-08-10


Visa alla maskinförarjobb i Pajala, Övertorneå, Överkalix, Gällivare, Kalix eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos N Kraft Bemanning AB i Pajala, Gällivare, Kiruna, Boden, Luleå eller i hela Sverige

Grävmaskinister till Pajala - start omgående!
Vi söker två erfarna och självgående grävmaskinist er till ett längre uppdrag i Pajala.
Arbetet sker i 7/7-skift 18:00-06:00 och vi söker dig som är trygg bakom spakarna samt god erfarenhet av maskinstyrning.

Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön
Tjänstepension
Gratis boende i våra hus
Trygg anställning, moderna maskiner och trevliga kollegor

Vi söker dig som:
• Talar flytande svenska
• Har erfarenhet av maskinstyrning
• Har hög arbetsmoral
• Innehar minst B-körkort (gärna med förarbevis)

Plats: Pajala
Start: Omgående

Kontakt: Carl-David Almqvist
E-postadress: carl-david@nkraft.se
Telefon: 073-059 46 12

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: carl.david@nkraft.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
N Kraft Bemanning AB (org.nr 559432-0508)
Storgatan 52 B (visa karta)
984 31  PAJALA

Jobbnummer
9451553

Prenumerera på jobb från N Kraft Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos N Kraft Bemanning AB: