Grävmaskinist sökes för omgående start
Uniflex AB / Maskinförarjobb / Karlstad Visa alla maskinförarjobb i Karlstad
2026-06-18
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Uniflex söker nu ytterligare en duktig grävmaskinist till en av våra kunder i Karlstad. I denna roll kommer du att arbeta tillsammans med elektriker och utföra grävarbeten i olika projekt runt om i Karlstad med omnejd. Arbetet är varierande och innebär att du förflyttar dig mellan olika arbetsplatser utefter projekten.
Tjänsten är på heltid med arbetstider måndag till fredag kl. 07:00–16:00.
Start sker omgående och uppdraget pågår till och med hösten/vintern 2026, med chans till förlängning.
Vem är du?
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och trivs med ett praktiskt arbete i ett högt tempo. Du är självgående i din roll som maskinförare men har också lätt för att samarbeta med andra yrkesgrupper, såsom elektriker. Du är lösningsorienterad och har ett säkerhetstänk i allt du gör. Stor vikts lägg vid personlig lämplighet, då vi eftersträvar att hitta en positiv medarbetare som samarbetar bra tillsammans med vår kunds personal.Kvalifikationer
• Maskinförarutbildning/certifikat
• B-körkort och tillgång till egen bil
Meriterande:
• Några års erfarenhet som grävmaskinist
• BE-körkort
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningdag, vänta därför inte med din ansökan!Om företaget
Du skickar din ansökan via vår hemsida www.Uniflex.se
Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.
Vi ber dig att utelämna information om följande i dina ansökningshandlingar; etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering.
Uniflex finns i Sverige, Norge, och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen och Sveriges byggindustrier och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi
– Kollektivavtal
– Tjänstepension
– Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
– Försäkringar
– Marknadsmässig lön
– Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra ledstjärnor affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7935802-2059780". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Stapelgatan 2 (visa karta
)
652 16 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Lisamari Sallas lisamari.sallas@uniflex.se Jobbnummer
9970110