Grävmaskinist sökes
Öresunds Montage & Bygg AB / Maskinförarjobb / Malmö
2025-10-01
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Vellinge
Vi söker erfaren och engagerad grävmaskinist.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
I yrket som grävmaskinist hos Öresunds Montage och Bygg AB ingår bland annat att köra och underhålla grävmaskiner. Grävning av schakt för husgrunder, pooler, dräneringar och för inkoppling av vatten och avlopp är några exempel och både större och mindre projekt. Det är många olika moment som skall utföras och planering av ditt eget arbete samt kommunicering med dina arbetskamrater är viktigt. Ansvarstagande, positiv inställning samt en vilja att lära är egenskaper som vi lägger stor vikt vid.
Krav för anställningen:
Minst 1 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Bra samarbetsförmåga med kollegor, kunder och arbetsledare.
Kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
Körkort minst B
Maskinförarbevis och GPS-vana
Anställningen
Tillsvidareanställning, provanställning kan bli aktuell
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: anna@ombygg.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Öresunds Montage & Bygg AB
(org.nr 559088-6338)
Håltegelvägen 5 (visa karta
)
238 39 OXIE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9535334