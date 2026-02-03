Grävmaskinist på heltid
Mark Entreprenad Mälardalen AB / Maskinförarjobb / Västerås
2026-02-03
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Vi expanderar och söker grävmaskinist till heltidstjänst.
Du är en erfaren grävmaskinist med förarbevis och har vana av olika typer av markarbeten såsom grund-, rör- och finplaneringsarbeten. Grundkunskaper i grävsystem är ett krav. Förmåga att kunna planera logistik med masshantering och lastbilar är meriterande.
För att passa in i rollen som grävmaskinist hos MARK Entreprenad är du ansvarsfull, noggrann och har en god problemlösningsförmåga. Du är serviceinriktad och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med kollegor och kunder. B-körkort är ett krav och tillgång till egen bil en fördel.
Vi erbjuder dig anställning på en positiv arbetsplats med kunniga medarbetare - och de bästa kunderna.
Vi hjälper våra kunder från grunden.
Hör av dig då snart som möjligt!
Vi vill ha din ansökan senast 28/2 till:ansokan@markbolagen.se
Vi går löpande igenom alla ansökningar och bjuder in potentiella kandidater för intervju.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Vi tar emot ansökningar via mail
E-post: ansokan@markbolagen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mark Entreprenad Mälardalen AB
(org.nr 556788-9182) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9721609