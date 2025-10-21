Grävmaskinist, Entreprenad
Grävmaskinist
I koncernen ingår även Puls - Planerad Underhållsservice AB, Soreto Services AB, Exellent Syd AB, ÖMAB och Tintorella Fastigheter AB.Publiceringsdatum2025-10-21Om tjänsten
I rollen som Grävmaskinist hos oss på Ohlssons blir du en del av ett stabilt och växande bolag med stark lokal närvaro i västra Skåne. Vi investerar i framtiden, både i våra medarbetare och i en modern maskinpark med GPS-styrda grävmaskiner. Rollen innebär i huvudsak arbete med hjulgrävare i våra entreprenadprojekt. Hos oss får du en trygghet i vardagen och chansen att utvecklas inom koncernen för dig som vill framåt. Du arbetar med varierande uppdrag i regionen, med placering nära hemmet när det är möjligt. Som grävmaskinist är du en viktig ambassadör för Ohlssons ute i projekten.
För att lyckas bra i rollen tror vi att du är:
Ansvarstagande, noggrann och strukturerad
Självständig med en god förmåga att lösa problem
Samarbetsvillig och har en positiv inställning
Vi söker dig som har:
Förarbevis för grävmaskin
B-körkort
Ca 3 års erfarenhet från liknande roll
Erfaren inom GPS-körning
Grundläggande IT-kunskaper
Goda kunskaper att kommunicera på svenska
C-körkort ses som meriterande
Erfarenhet av hjulgrävare är meriterande
Vi erbjuder:
Ett varierande arbete med mycket kundkontakt.
Förmåner, som t.ex. friskvårdsbidrag, kraftigt subventionerad sjukvårdsförsäkring och rabatter på drivmedel genom våra partners.
Vara en del av en härlig gemenskap som bidrar till en hållbar miljö varje dag.
Ohlssons tillhandahåller en bruksbil vid resor till och från tjänstgöringsort.
Tjänsten är tillsvidare med 6 månaders provanställning. Du utgår hemifrån och får en placering nära ditt geografiska område när det är möjligt.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan! Vi rekommenderar att du skickar din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Affärsområdeschef Entreprenad, Hampus Johansson på hampus.johansson@ohlssons.se
eller 010 45 00 200.
