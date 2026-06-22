Grävmaskinist

ESA Entreprenad & Förvaltning AB / Maskinförarjobb / Haninge
2026-06-22


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Grävmaskinist sökes
Vi på ESA ENTREPRENAD AB söker nu en erfaren och självgående grävmaskinist till vårt team.

Publiceringsdatum
2026-06-22

Om tjänsten
Som grävmaskinist kommer du att arbeta i olika mark- och anläggningsprojekt med fokus på säker, effektiv och kvalitativ produktion.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Schaktning för VA och grundläggning
Finplanering
Kabel- och ledningsarbeten
Lastning och materialhantering
Arbete med hjul- och bandgrävmaskiner
Daglig tillsyn och skötsel av maskiner

Vi söker dig som
Är noggrann och ansvarstagande
Har god förståelse för mark- och anläggningsarbete
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Har god samarbetsförmåga
Självgående

Kvalifikationer
B-körkort

Meriterande
Yrkesbevis för grävmaskin
Erfarenhet av GPS/maskinstyrning
Erfarenhet av VA-arbeten
ARV
Safe Construction
SPT
C-kort
Övriga utbildningar som har med Schakt & Anläggning att göra.
ESA

Vi erbjuder
Heltidsanställning
Moderna maskiner och utrustning
Varierande projekt
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Möjlighet till utveckling

Skicka CV och en kort presentation till e-postadressen: admin@esaentreprenad.se
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: admin@esaentreprenad.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ESA Entreprenad & Förvaltning AB (org.nr 559386-4472)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9973997

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