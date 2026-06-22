Grävmaskinist
ESA Entreprenad & Förvaltning AB / Maskinförarjobb / Haninge Visa alla maskinförarjobb i Haninge
2026-06-22
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Grävmaskinist sökes
Vi på ESA ENTREPRENAD AB söker nu en erfaren och självgående grävmaskinist till vårt team.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som grävmaskinist kommer du att arbeta i olika mark- och anläggningsprojekt med fokus på säker, effektiv och kvalitativ produktion.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Schaktning för VA och grundläggning
Finplanering
Kabel- och ledningsarbeten
Lastning och materialhantering
Arbete med hjul- och bandgrävmaskiner
Daglig tillsyn och skötsel av maskiner
Vi söker dig som
Är noggrann och ansvarstagande
Har god förståelse för mark- och anläggningsarbete
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Har god samarbetsförmåga
SjälvgåendeKvalifikationer
B-körkort
Meriterande
Yrkesbevis för grävmaskin
Erfarenhet av GPS/maskinstyrning
Erfarenhet av VA-arbeten
ARV
Safe Construction
SPT
C-kort
Övriga utbildningar som har med Schakt & Anläggning att göra.
ESA
Vi erbjuder
Heltidsanställning
Moderna maskiner och utrustning
Varierande projekt
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Möjlighet till utveckling
Skicka CV och en kort presentation till e-postadressen: admin@esaentreprenad.se
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: admin@esaentreprenad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ESA Entreprenad & Förvaltning AB
(org.nr 559386-4472) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9973997