Gränsö Slottscafé sommarsäsong 2026
Gränsö Slott AB / Servitörsjobb / Västervik Visa alla servitörsjobb i Västervik
2026-01-15
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gränsö Slott AB i Västervik
Är du den vi söker för att komplettera vårt sommarteam i Gränsös sommarcafé?
Vi söker dig med tidigare erfarenhet inom servering, kunskap inom alkohollagstiftningen samt är över 20 år då vi söker serveringsansvariga till cafét (enligt alkohollagstiftningen är 20 år minimum ålder för serveringsansvarig)
I vårt charmiga Slottscafé serveras sallader, bakverk, vällagad mat, goda drycker och annat gott till våra cafégäster.
Vi söker dig som älskar mötet med gästen, att ge service i toppklass och alltid vill leverera det lilla extra. I caféet säljer du goda kalla och varma drycker men tillreder också mat så du bör ha en känsla för detaljer, gillar att vara kreativ och älskar sälj och högt tempo. Du håller ordning och reda och är en ansvarsfull person. En fördel är om du har någon form av erfarenhet från café eller annan form av service och bemötande, men inget måste- är du rätt person så står vi för utbildningen!
Arbetstiden är förlagd dagtid, vardag och helg.
Cafét öppnar Påskhelgen och har helgöppet, från och med midsommar är det öppet dagligen tom. augusti. Goda möjligheter till vidare anställning inom företaget. Vi har alltid öppet!
Vi är en familjeägd anläggning där vi välkomnar dig med din unika personlighet för att skapa trivsel såväl hos personal som hos gäster. Läs mer om oss på vår hemsida www.granso.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7061464-1792180". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gränsö Slott AB
(org.nr 556356-1637), https://gransoslott.teamtailor.com
Gränsö castle (visa karta
)
593 92 VÄSTERVIK Arbetsplats
Gränsö Slott Jobbnummer
9687178