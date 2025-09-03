Grafisk Designer
2025-09-03
Är du en kreativ formgivare som vill sätta din prägel på ett starkt varumärke? Vi söker en grafisk designer till vårt marknadsteam i Hudiksvall, en roll där du får kombinera kreativitet med strategi och skapa material som syns både nationellt och internationellt.
Om rollen
Monitor ERP är marknadsledande inom affärssystem för tillverkande industri. Som grafisk designer blir du en nyckelspelare i våra kreativa projekt, från idé till färdig produktion. Du får arbeta nära projektledare, copywriter, filmproducent, säljteamet och våra dotterbolag runtom i världen.
Hos oss skapar du visuellt material som sticker ut och väcker intresse, både digitalt och i tryckt form. Du får stort utrymme att bidra med nya idéer, kreativa uttryck och aktuella trender. Samtidigt ser du till att vår grafiska identitet är tydlig och konsekvent globalt. Din kreativitet blir avgörande i utvecklingen av material till kampanjer, sociala medier, mässor, säljstöd och mycket mer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Skapa visuellt material för både digitala och tryckta kanaler, allt från annonser, mässmontrar och illustrationer till presentationsmaterial, kampanjer och sociala medier.
Utveckla designkoncept och enklare animerad grafik som stärker varumärket i samband med produktlanseringar, employer branding och andra marknadsaktiviteter.
Bidra i kreativa processer tillsammans med andra i teamet, utveckla idéer, teman och innehåll samt förstärka kommunikationen med enklare copywriting.
Förvalta och utveckla Monitor Groups grafiska identitet globalt, inklusive att skapa riktlinjer och mallar samt ge feedback och vägledning i grafiska produktioner.
Vem är du?
Du är en kreativ formgivare med skarp känsla för färg, form och detaljer, samtidigt som du har ett strategiskt öga för hur design stärker varumärkesupplevelsen. Du trivs i en ansvarstagande roll där du leder visuella uttryck, driver kreativa processer och förvandlar idéer till genomtänkt och inspirerande produktion.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att du känner igen dig i våra värdeord: jordnära, engagerad och långsiktig.
För att trivas i rollen bör du känna igen dig i följande:
Du har några års erfarenhet av grafisk design och är trygg i hela processen, från idé till färdig produktion.
Du är en kreativ person med skarpt öga för färg, form och layout, och håller dig gärna uppdaterad på trender inom design och kommunikation.
Du trivs i nära samarbete med andra och inspireras av att utveckla idéer tillsammans med kreativa kollegor, samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Du är kommunikativ, strukturerad och noggrann, med förmåga att växla mellan olika typer av uppdrag.
Du har ett strategiskt tankesätt och helhetssyn som hjälper dig att skapa och hålla ihop ett konsekvent och starkt varumärkesuttryck.
Om Monitor
Hos Monitor blir du en del av ett stabilt, globalt produktbolag med huvudkontor i den natursköna kuststaden Hudiksvall. Vi utvecklar och säljer vårt eget affärssystem, som hjälper små och medelstora tillverkningsföretag att effektivisera sin verksamhet - från sportbilar till julmust. Med cirka 550 anställda globalt (över 300 i Sverige) är vi mitt i en expansiv och spännande fas där internationell tillväxt är vår primära fokus.
Varför välja Monitor ERP System?
En passionerad och engagerad kultur: Vi arbetar tillsammans för att skapa det bästa affärssystemet och ge våra kunder förstklassig service.
En ledare på marknaden: Monitor är Sveriges mest framstående affärsystemsleverantör och växer stadigt både nationellt och internationellt. Vi har en årlig omsättningstillväxt på ca 17%.
Personlig utveckling i fokus: Vi tror på att växa tillsammans och investerar i din utveckling. Här hittar du både lokala och internationella karriärmöjligheter.
Hälsa och välmående: Din hälsa är viktig för oss. Vi satsar på en bra arbetsmiljö och erbjuder förmåner som främjar både fysiskt och psykiskt välbefinnande.
Engagerade medarbetare: Vi har ett eNPS-värde på 58 (Employee Net Promoter Score mäter engagemang och lojalitet hos medarbetare) där benchmark är -2 (över 20 = mycket bra, över 50 = exceptionellt bra).
Mer information om rekryteringsprocessen:
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Hudiksvall
Ansökan: Urval och intervjuer sker löpande.
Monitor strävar efter att erbjuda en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Vi ser olikheter som en tillgång och uppmuntrar därför en mångfald av sökande till alla våra tjänster.
Välkommen med din ansökan!
Bo, leva, verka i Hälsingland - här kan du skapa en vardag som kombinerar livskvalitet med framtidstro.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett heltidsjobb.
Monitor ERP System AB (org.nr 556071-3454), https://www.monitorerp.com/sv/
824 30 HUDIKSVALL
