Gotlands sjukhem söker undersköterska
Gotlands Sjukhem / Undersköterskejobb / Gotland
2025-08-12
Vill du göra skillnad - varje dag?
Gotlands sjukhem är ett äldreboende i Visby som bedriver en icke vinstdrivande verksamhet med hjärtat i välgörenhet och människokärlek.
Gotlands sjukhem ligger strax söder om Visby ringmur med gångavstånd till Södercentrum. Sjukhemmet har havsutsikt och en parkliknande trädgård. Hos Gotlands sjukhem får du ett meningsfullt arbete där din insats verkligen betyder något. Vi erbjuder ett tryggt och värdigt boende för äldre, med professionell omvårdnad och ett varmt bemötande. Nu söker vi dig som vill vara med och skapa livskvalitet - varje dag.Publiceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
Som undersköterska hos oss arbetar du nära våra boende och tillsammans med ett engagerat team bestående av sjuksköterskor, rehabpersonal och enhetschef. Dina arbetsuppgifter innefattar:
Personlig omvårdnad och delegerade HSL-insatser
Kontakt med anhöriga och samordning av aktiviteter
Hushållsnära sysslor och serviceuppgifter
Dokumentation, kontaktmannaskap och arbete med genomförandeplaner
Vi söker dig som...
Är utbildad undersköterska, gärna med yrkesbevis från Socialstyrelsen
Har erfarenhet från äldreomsorg (meriterande)
Har god datorvana och behärskar svenska i tal och skrift
Är flexibel, lyhörd och ansvarstagande
Har ett genuint intresse för att arbeta med äldre människor
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är en positiv och samarbetsvillig person med god arbetsmoral och ett varmt hjärta.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Arbetstid: dag/kväll/varannan helg, ca 80-92%
Tillträde enligt överenskommelse
Individuell lönesättning
Utdrag ur belastningsregistret krävs
Vill du vara med och skapa trygghet och glädje för våra boende? Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: gabriella.zerne@gotlandssjukhem.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Undersköterska". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gotlands Sjukhem
, http://www.gotlandssjukhem.se
Kopparsviksgatan 5 (visa karta
)
621 58 VISBY Kontakt
Verksamhetschef
Paula Lusth paula.lusth@gotlandssjukhem.se Jobbnummer
9454095