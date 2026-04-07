Göteborg: Platschef Café
Vi söker en engagerad platschef till vårt team som vill leda och utveckla verksamheten på plats. I rollen ansvarar du för den dagliga driften, personalledning och att skapa en trygg och välkomnande miljö för både medarbetare och gäster. Du blir en viktig del i att säkerställa kvalitet, effektivitet och en positiv stämning i verksamheten.
Vem är du?
Du är serviceinriktad och trivs med att leda andra mot gemensamma mål.
Du är tydlig i din kommunikation, beslutsam och lösningsfokuserad.
Du är ansvarstagande, strukturerad och har känsla för ekonomi och resurshantering.
Ansvarsområden - Daglig drift & ledarskap
Leda, coacha och stötta medarbetare för att skapa hög servicegrad och gott teamwork.
Planera och optimera bemanning samt schemaläggning.
Säkerställa att rutiner för hygien, säkerhet och kvalitet följs.
Hantera leverantörskontakter, varumottagning och lagerstyrning.
Vi söker dig som har
Relevant erfarenhet av ledarskap inom service eller retail, gärna från café- eller restaurangmiljö.
Förmåga att arbeta i ett högt tempo samtidigt som du håller ordning och struktur.
En positiv, lösningsorienterad inställning och vilja att bidra till teamets utveckling.
Tjänsten är heltid med varierande arbetstider.
Lön enligt överenskommelse.
Ansök nu - vi ser fram emot din ansökan och att berätta mer om hur du kan passa in i vårt team.
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbakuten Väst AB
(org.nr 556622-8846)
405 30 GÖTEBORG
