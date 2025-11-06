Gör skillnad hos oss i Vaggeryds kommuns hemtjänst!
2025-11-06
Vaggeryds kommuns hemtjänst finns i Vaggeryd och Skillingaryds tätort och vardera hemtjänstgrupp utgår ifrån respektive ort. Varje hemtjänstgrupp är indelad i mindre team vilket innebär ett närmare samarbete med en mindre grupp kollegor. Det medför också en ökad kontinuitet för brukarna som lär känna hemtjänstpersonalen. Samarbete är viktig del i arbetet och vi hjälps åt både inom hemtjänstgrupper och mellan orterna.
Under 2022 startade vi ett arbetstidsprojekt som innebär att heltidsmåttet sänktes till 34 tim/vecka med bibehållen heltidslön. Förutom ett lägre heltidsmått, gott samarbetsklimat och ett omväxlande, meningsfullt arbete har Vaggeryds kommun satsat för att höja ingångslöner för dig som är undersköterska. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag samt arbetar aktivt med kompetensutveckling, digitalisering och förbättringar i verksamheten.
Vi söker nu dig som vill göra skillnad tillsammans med oss i hemtjänsten med placering i Vaggeryd.Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Din arbetsdag startar i hemtjänstlokalen där du hämtar din telefon och ser hur din arbetsdag ser ut. Du tar dig till brukarna, antingen via bil, cykel eller till fots. Hemma hos brukarna motiverar, hjälper och stöttar du den enskilde utifrån deras individuella behov och önskemål. Det kan innebära medicinska insatser, personlig omvårdnad, städning, matlagning, inköp och tvätt. Insatser och händelser dokumenterar du i vårt verksamhetssystem Combine och du har kontakt med brukarnas anhöriga. Arbetet är i många fall självständigt men du har hjälpsamma kollegor ett samtal bort. I din roll har du även samarbete med hemsjukvård, biståndshandläggare, rehabpersonal, ledning och administration.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet av arbete i hemtjänst sedan tidigare. Tänk på att undersköterska nu är en skyddad yrkestitel och du som söker bör ha ett intyg om att du har rätten att använda undersköterska som yrkestitel. Alternativt har du idag en tillsvidareanställning som undersköterska i annan verksamhet. Vi välkomnar också dig att söka som arbetar som vårdbiträde idag med arbetslivserfarenhet inom hemtjänst.
Då arbetet kräver god kommunikation och dokumentation förutsätter vi att du behärskar svenska i både tal och skrift. Det är ett krav att du har B-körkort och att du kan cykla.Som person är du ansvarstagande, har en god empatiskt förmåga och är bra på att skapa och underhålla relationer. Du är serviceinriktad, har ett positivt förhållningssätt och kan hantera snabba omställningar i arbetet.Under arbetspasset har du en mobiltelefon som arbetsredskap där du ser de insatser som du ska utföra. Vi ser därför gärna att du är intresserad och bekväm med tekniska lösningar och välfärdsteknik samt har datorvana. Du får så klart utbildning i dessa lösningar via introduktion. Vi erbjuder både teoretisk och praktisk introduktion som är individuellt anpassad utifrån dina tidigare erfarenheter. Övrig information
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Om du har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef, istället för att söka via vårt digitala system. Vi hjälper dig vidare på ett säkert sätt.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25/140". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vaggeryds kommun
(org.nr 212000-0522) Arbetsplats
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Områdeschef Hemtjänst Vaggeryd
Amanda Bergman amanda.bergman@vaggeryd.se 0370-678320 Jobbnummer
9591566